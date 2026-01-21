東京電力ホールディングスは２１日、柏崎刈羽原子力発電所（新潟県柏崎市、刈羽村）６号機（出力約１３６万キロ・ワット）を１３年１０か月ぶりに稼働させた。

２０１１年の福島第一原発事故の当事者である東電が、事故後に原発を再稼働させるのは初めて。作業が順調に進めば、２月２６日に営業運転に移行させる。

東電はこの日の午後７時２分、原子炉を起動。炉内の核分裂反応を抑える制御棒を引き抜き、反応が安定して続く「臨界」に到達後、本格的な発電の準備を進める予定だ。

東電は「設備の健全性確認を一つひとつ慎重に進めて適切に対処し、しっかりと情報発信を行う。安全最優先の取り組みを行動と実績で示す」とコメントした。

新潟県の花角英世知事は２１日の稼働前、報道陣の取材に「安全第一で慎重にということに尽きる。起動するのは入り口であって、まだまだ先がある」と述べた。

東電によると、再稼働後は事故に備えた設備が正常に機能するかなどを検査する。異常がなければ、今月２７日には試験的に送電を始める見込み。６号機は１２年３月から長期間停止していたため、東電は２月１日から原子炉に制御棒を挿入し直す「中間停止」を行い、同月上旬までに機器や設備の安全性を確認する。

その後、原子炉を再び起動し、調整のため出力１００％での運転を約２週間続け、問題がなければ同２６日にも営業運転に入る。

再稼働は当初、今月２０日の予定だったが、１７日に制御棒の警報装置が設定ミスで鳴らないトラブルが発生。再稼働を延期し、装置の動作確認を進めていた。

福島第一原発事故後、原発の再稼働は東日本では東北電力女川原発（宮城県）２号機に続き２基目。