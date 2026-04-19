4月17日に公表された「中国原子力発展報告2026」青書によると、中国は既に世界をリードする原子力発電プロジェクトの建設能力を確立しており、現在では最大50基の原子力発電ユニットを同時に建設できる能力を備えているということです。最新のデータによると、2025年の中国の原子力発電プロジェクト建設投資額は1610億元（約3兆3500億円）に達し、前年より141億元（約930億円）増えました。原子力発電プロジェクト建設の自主技術化