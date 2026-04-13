中東情勢の緊迫化によりエネルギー供給が脅かされる現代の日本。この深刻な危機を乗り越えるヒントは、感情論によって隠されてきた「原子力発電」の客観的データにあった。はたして、真に人命を守るエネルギー選択とはどのようなものなのか。経済誌『プレジデント』元編集長で作家の小倉健一氏が、科学的データに基づく「安全性の真実」を紐解き、これからの日本が取るべき合理的な道筋を語る。エネルギー自給率15.3％の日本が抱