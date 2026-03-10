「人気テーマ」ベスト10 インフラ中核となる「データセンター」が6位

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「人気テーマランキング」で「データセンター」が6位となっている
  • 防衛、半導体、レアアース、核融合発電、石油、データセンターの順
  • 関連銘柄には、フジクラや高砂熱学工業など光ファイバー大手などが挙がった
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 山本舞香に降板報道「限界」か
  2. 2. 家政婦が俳優の長男を殺害…なぜ
  3. 3. 重度障害の娘を殺害? 母親を逮捕
  4. 4. ネトフリの扱い 視聴者怒りの声
  5. 5. WBC豪州 日本ファンへメッセージ
  6. 6. スギ人工林2割減「地道すぎる」
  7. 7. 水卜アナと「極秘交際」の真相
  8. 8. 村上の態度に「これはない」炎上
  9. 9. 東京駅100周年記念Suica失効危機
  10. 10. 桑田氏 1.5億円施設を放置で苦言
  1. 11. NetflixのWBC中継 話違くない?
  2. 12. 「日本で人生壊れた」外国人の声
  3. 13. 夜通しの救助活動で発見　閉山中の富士山で登山、外国籍の2人が滑落
  4. 14. 大食いYouTuberにまたも疑惑浮上
  5. 15. 保育所で園児が手紙で「死ね」
  6. 16. 近藤千尋の体の悩み 娘3人に遺伝
  7. 17. 子ザルのパンチくん 左腕の状態
  8. 18. カズレーザー 5年ぶりに食べた物
  9. 19. WBC 9回韓国の行為にファン激怒
  10. 20. いいNEWSではない 安住アナ紹介
  1. 1. 家政婦が俳優の長男を殺害…なぜ
  2. 2. 重度障害の娘を殺害? 母親を逮捕
  3. 3. 「日本で人生壊れた」外国人の声
  4. 4. 夜通しの救助活動で発見　閉山中の富士山で登山、外国籍の2人が滑落
  5. 5. 保育所で園児が手紙で「死ね」
  6. 6. 子ザルのパンチくん 左腕の状態
  7. 7. 「実は友達ではない人」の特徴
  8. 8. 男子中学生らが盗撮疑い 宮崎
  9. 9. 「今月レギュラー200円超えちゃう」原油急騰で対応追われるガソリンスタンドも…スーパーの“生鮮食品トレー”も値上げ懸念
  10. 10. 旭川殺害 ラーメン写真にキレた?
  1. 11. 未承認たばこニコパフ 初の摘発
  2. 12. 富士山で男性2人が約400m滑落か
  3. 13. ネコ焼かれ切られ火葬するとネジ
  4. 14. 車抜こうと140キロで交差点進入
  5. 15. 「ラッパー男」あおり運転されたと言いがかりをつけ顔を約10回殴打　全治6か月のけが負わせる
  6. 16. サナエトークンで藤井教授に謝罪
  7. 17. 上半身裸で…乱痴気騒ぎの日常か
  8. 18. フキハラで部下萎縮させた? 処分
  9. 19. ラサール氏に「隠居しな」と辛辣
  10. 20. 「黙れ小僧！の顔」の柴犬が話題
  1. 1. スギ人工林2割減「地道すぎる」
  2. 2. 息子の卒業旅行計画に母が絶叫
  3. 3. 浴室で女性死亡 体液こびりつく
  4. 4. 「解雇有効」不適切発言の内容
  5. 5. ANAで座席指定できない 困惑の声
  6. 6. 防衛大新校長に、異例の元制服組
  7. 7. FIFA現地リポーターのチャンス
  8. 8. NHK党「休眠」元公設秘書が暴露
  9. 9. WBC観戦の愛子さまに注目集まる
  10. 10. 実業家が「豚まん投げつけ」被害
  1. 11. 自民党が圧倒「ネット空中戦」
  2. 12. わがまま末っ子 母の遺言に悲鳴
  3. 13. 金融庁も動く 高市政権の本気度
  4. 14. 「どこまでも汚い」大石氏が批判
  5. 15. 48歳妻「死んでも夫の介護イヤ」
  6. 16. 終の棲家追われ…母娘の残酷余生
  7. 17. 韓国に見切り? 日中急接近の裏側
  8. 18. 皇后さま WBC観戦を「楽しみに」
  9. 19. 小沢元代表「（離党）早まらない方がいい」
  10. 20. 【スクープ！】自民・鷲尾英一郎陣営が衆院選期間中に違法な有料動画広告を配信！ 新潟県警が刑事告発状を受理
  1. 1. トルコ NATOのミサイルを破壊
  2. 2. 韓国第2の都市 なぜ消滅危機直面
  3. 3. 文書に250回以上登場…疑惑の目
  4. 4. 原油価格100ドル超 産業界に暗雲
  5. 5. 正恩氏娘と金与正氏 地位逆転か
  6. 6. 英元王子の新写真に国民「ゾッ」
  7. 7. ホルムズ海峡封鎖「絶対に無理」
  8. 8. 中国のアニメファンで店が大混雑
  9. 9. 中国人が驚く日本人の「要求」
  10. 10. 朝鮮学校 自分の子は通わせない
  1. 11. ウの部隊 すでに中東へ派遣か
  2. 12. 忍耐を試すな 金与正氏が主張
  3. 13. 「戦闘終結 決めるのは我々だ」
  4. 14. 山中に隠された謎の「財宝」発見
  5. 15. チャン・ナラ事務所関係者が死亡
  6. 16. トランプ氏 イランの過ちを指摘
  7. 17. 暴露証言の元米副補佐官 死去
  8. 18. 金正恩氏娘の世襲 体制に疑問も
  9. 19. イラン攻撃「まもなく終わる」
  10. 20. 北朝鮮に「新たな核疑惑」が浮上
  1. 1. ガソリン 1カ月で235円まで上昇?
  2. 2. 息子の卒業旅行計画に母が絶叫
  3. 3. 優しい上司 トイレで本音を爆発
  4. 4. 国家備蓄石油の放出準備指示
  5. 5. 年収「中の上」でもシビアな現実
  6. 6. 一攫千金も 富豪生活で後悔
  7. 7. 気まずい会議 一瞬で変える一言
  8. 8. 年収が低い会社ランキング2025【中国＆四国地方・トップ5】1位は291万円、300万円台が3社
  9. 9. 「トリプル安」で市場、阿鼻叫喚
  10. 10. 中小企業が退職金制度導入せぬ訳
  1. 11. 「筋トレしない40代」の末路
  2. 12. 成田空港への新たなルート誕生へ
  3. 13. 非鉄金属4社の稼ぎ方 徹底比較
  4. 14. 竹中氏が安野氏に注目する理由
  5. 15. 浪費を続ける70代男性の生き方
  6. 16. 「地頭のよさ」感じる子ども
  7. 17. ブラック企業の遺物? SNSで話題
  8. 18. 一強に風穴 ゼッテリアの勝機
  9. 19. 東電 4月にも企業向け値上げか
  10. 20. AI覇権まだ終わっていない 指摘
  1. 1. 頭で考えるだけで操作できるVR?
  2. 2. 大人気 Panasonicの男性用除毛器
  3. 3. 5000円以下の神ガジェットまとめ
  4. 4. 卒入学式のスリッパ 何が正解?
  5. 5. ガーミンの腕時計が最大26％OFF
  6. 6. 無印のガジェットポーチが優秀
  7. 7. クルマの「新機能」に驚きの声
  8. 8. LINEトークを自動でバックアップ
  9. 9. 「5ch」ドメインはく奪が判明
  10. 10. スマホの最新売れ筋ランキング
  1. 11. Snapdragon 8 Elite搭載の9インチAndroidタブレット「REDMAGIC Astra Golden Saga 限定版」が日本で数量限定で販売開始
  2. 12. 軽量19L 通勤にも使えるリュック
  3. 13. Amazonセール PS5本体もお得に
  4. 14. ブルックス ブラザーズが40％OFF
  5. 15. AirPods Pro 3が楽天でセールに
  6. 16. タケオキクチがAmazonで60%OFFに
  7. 17. 楽天買い回りに便利なeチケット
  8. 18. 「3.11」検索で10円 被災地へ
  9. 19. 人気のノンフライヤーが24％OFF
  10. 20. ogawaやDODがAmazonで最大半額に
  1. 1. WBC豪州 日本ファンへメッセージ
  2. 2. 村上の態度に「これはない」炎上
  3. 3. WBC 9回韓国の行為にファン激怒
  4. 4. 敗退の豪州主将ベンチから動けず
  5. 5. 韓国が崖っ縁から奇跡 涙の突破
  6. 6. WBC 吉田正尚のお辞儀に感銘の嵐
  7. 7. マジかっけえ WBCで衝撃の光景
  8. 8. 選手ブチギレ WBCでまさかの内乱
  9. 9. 吉田正尚にトレードの噂が急浮上
  10. 10. 【WBC】1次ラウンド・決勝ラウンド 試合結果・トーナメント表
  1. 11. 正尚 選出無理かもと覚悟の裏側
  2. 12. 敗れた豪州も脱帽 ネット感動
  3. 13. これが実力差…韓国メディア嘆息
  4. 14. フィギュア樋口新葉が引退を発表
  5. 15. 元中日投手 窃盗疑いにより逮捕
  6. 16. 不振続く近藤健介に盟友手助けか
  7. 17. 佐藤輝明 ド軍4人目の日本人に?
  8. 18. 大谷が公開した2枚の写真に仰天
  9. 19. 打席の大谷が「睨んでいるぞ」
  10. 20. 韓国4点リードも緊迫 ネット騒然
  1. 1. 山本舞香に降板報道「限界」か
  2. 2. ネトフリの扱い 視聴者怒りの声
  3. 3. 水卜アナと「極秘交際」の真相
  4. 4. 桑田氏 1.5億円施設を放置で苦言
  5. 5. NetflixのWBC中継 話違くない?
  6. 6. 大食いYouTuberにまたも疑惑浮上
  7. 7. カズレーザー 5年ぶりに食べた物
  8. 8. 近藤千尋の体の悩み 娘3人に遺伝
  9. 9. いいNEWSではない 安住アナ紹介
  10. 10. 前山さんの対談動画 削除される
  1. 11. GACKT 石黒彩の憔悴ぶりをつづる
  2. 12. 店での「お礼問題」実業家が私見
  3. 13. 涼宮ハルヒの憂鬱 再放送が決定
  4. 14. 刑事告訴しますよ 堀江氏が警告
  5. 15. Micro逮捕→三宅ファンざわつく?
  6. 16. 小野田氏 自説主張の記者に対応
  7. 17. 未達成なら閉館も…職員の怒り
  8. 18. 日本人で死者が ひろゆき氏指摘
  9. 19. 北山 新事務所TOBEの内情明かす
  10. 20. 黒木啓司&宮崎麗果氏 離婚疑う声
  1. 1. 視聴率35%超の伝説作品が復活か
  2. 2. レシピ不正流用され寝たきり状態
  3. 3. 倹約家の夫を撃沈させた妻の一言
  4. 4. ご存知か ファミマで服も販売
  5. 5. 妻が拒絶 夫がとった最低行動
  6. 6. 痛いのに 助産師が内診しない訳
  7. 7. Dカップの母 娘に抜かされました
  8. 8. 米の「ワイスピ」ライド公開
  9. 9. マンションでできるHIITトレ解説
  10. 10. 保存数500% ユニクロが大バズり
  1. 11. ラジカセと恐怖の記憶 漫画に
  2. 12. ローソン 新感覚の新作スイーツ
  3. 13. 出会いがない→行動起こしてない
  4. 14. 新感覚のスポーツブラが登場
  5. 15. ネコ族のお世話をするための人間
  6. 16. 思春期の子へ「愛情の伝え方」
  7. 17. 「リケン」エスニック風サラダ
  8. 18. ハニーズの大人な上品アウター
  9. 19. 黒でも軽やか GUの高見えカーデ
  10. 20. 花粉症で距離縮めるウルトラC