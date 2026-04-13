デスク「九州電力が純粋持株会社体制へ移行するね」  記者「はい。今年10月から『キューデンホールディングス』を設立し、純粋持ち株会社へ移行することを決めました。同社では昨年10月、『〝全体最適視点でのグループ経営〟と〝自律的かつ迅速な事業運営〟の実現を目的』に、純粋持ち株会社体制への移行に向けた準備を進めていました」  デスク「純粋持ち株会社体制へ