SKE48の倉本羽菜さんが自身のXで、減量のビフォーアフターを投稿しました。

【写真を見る】【 10kg減 】SKE48倉本羽菜のビフォーアフターに称賛の嵐「2年かけて健康に」ダイエット法公開にも注目

倉本さんは「←2年前」「先月→」とテキストして、左側にグリーンの衣装・右側にオレンジ色の衣装をまとった自撮り画像を投稿しました。









その間に「ついに-10kg達成」と明記した倉本さん。投稿された画像を比較すると、フェイスラインがよりシャープになり、全体的に引き締まった印象に変化しているのが見て取れます。身長156cmでの10kg減という努力の結果に、ファンからは驚きの声が上がっています。

倉本さんはリポストで「2000いいねすごい！！」と素直に喜び「今日ダイエット方法とかについて載せるーーー！」と予告しました。







本記事執筆時点で、倉本さんのポストは3,880の「いいね」と25万インプレッションを稼いでいて、フォロワーからは「2年かけて健康に10キロ落としたのは地味に根性いるしえらい」「ビジュアルレベル爆上がり」「無理してる感じじゃなくて凄い」「でもどっちも可愛い」「ダイエット方法気になる」など、絶賛の声が集まり、ダイエット法の投稿に期待が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】