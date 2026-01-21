左太もも裏負傷の久保建英、離脱期間は「1〜2か月の見込み」と地元紙報道 「起用は依然として不透明」とも
ハムストリングの負傷は長引きやすい。まずは回復に専念したい(C)Getty Images
ラ・リーガ第20節のレアル・ソシエダ対バルセロナ戦で左太ももを痛め、負傷退場した久保建英。現地時間1月19日、クラブが検査結果を発表し、久保が左足ハムストリング（太もも裏）の筋損傷を負っていることを明らかにした。クラブから全治期間は公表されていないが、地元紙『Noticias de Gipuzkoa』は「大きなサプライズがない限り、おおむね1〜2か月ほどピッチを離れる見込み」と報じている。
昨年11月末以降、すべての公式戦に先発出場し、チームの原動力として復調の兆しを見せていた久保だけに、このタイミングでの故障はレアル・ソシエダにとって大きな痛手だ。スペイン紙『MUNDO DEPORTIVO』はクラブ発表を受け、「今後の試合におけるウイングの起用は依然として不透明」「早期復帰は難しいとの見方が強い」と伝えた。
久保の戦線離脱は日本代表にも大きな懸念をもたらしている。海外でも関心が高く、韓国メディア『OSEN』は「日本のW杯構想に暗雲」として報道した。
