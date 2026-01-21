左太もも裏負傷の久保建英、離脱期間は「1〜2か月の見込み」と地元紙報道　「起用は依然として不透明」とも

同メディアは「W杯を前に日本は深刻な負傷危機に直面している」と懸念を示し、他の主力選手の負傷にも触れている。記事では、前十字靱帯断裂で離脱したモナコの南野拓実の状況に触れ、さらに「鎌田大地（クリスタル・パレス）もハムストリングの負傷で離脱中。遠藤航（リバプール）は足首の負傷から復帰したが、まだ万全とは言えない」と指摘し、日本代表選手の負傷状況を懸念している。

久保の離脱はクラブと代表の双方に大きな影響を及ぼす非常事態。まずは怪我が長引かないよう回復に務めてほしいところだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]