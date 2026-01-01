¡Ú¶ñºà4¤Ä¡õ15Ê¬¤ÇÌ£¤·¤ß¡Û²¼¤æ¤ÇÉÔÍ×¤Î¡ØÂçº¬¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ª¤Ç¤ó¡Ù¤¬Ê¿ÆüÌë¤ËºÇ¹â
´¨¤¤Æü¤ËÎø¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤Ç¤ó¡£¤Ç¤â¡¢²¼¤æ¤Ç¤ä²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò»×¤¦¤È¡¢¾¯¤·¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¶ñºà¤ò¤·¤Ü¤Ã¤ÆÂçº¬¤ò¼çÌò¤Ë¡£´Å¤á¤Î¼Ñ½Á¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤ó¤ÀÌ£¤·¤ß¤·¤ß¤ÎÂçº¬¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¦¤Ê¤ë¤Û¤ÉÀäÉÊ¡ª ²¼¤æ¤Ç¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ¡£Âçº¬14cm¤ò»È¤¤ÀÚ¤ì¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Çµ¤Éé¤ï¤Ê¤¤¤ª¤Ç¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ØÂçº¬¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ª¤Ç¤ó¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë
Âçº¬¡Ê¿¿¤óÃæ¡Ë¡Ä¡Ä14Ñ¡ÊÌó600ɡ¡Ë
¤æ¤ÇÍñ¡Ä¡Ä2¡Á3¸Ä
¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¡Ä¡Ä2¡Á3Ëç
¤Á¤¯¤ï¡ÊÂç¡Ë¡Ä¡Ä 2ËÜ
¡Ò¼Ñ½Á¡Ó
¤À¤·½Á¡Ä¡Ä 3¥«¥Ã¥×
¤ß¤ê¤ó¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸4
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë
Âçº¬¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢Éý3¡Á5Ñ¤ÎÈ¾·îÀÚ¤ê ¤Ë¤¹¤ë¡£¸ý·Â20Ñ¤ÎÂÑÇ®¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë Âçº¬¤È¡¢¿å1¥«¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤·¡¢ÃÝ¶ú¤¬¤¹¤Ã¤ÈÄÌ¤ë¤Þ¤ÇÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç12¡Á15Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£ Åò¤ò¤¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤ÏÇ®Åò ¤ò¤«¤±¤ÆÌýÈ´¤¤ò¤¹¤ë¡£¤Á¤¯¤ï¤Ï¼Ð¤áÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡ËÂçº¬¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶ñ¤ò¼Ñ¤ë
Æé¤Ë¼Ñ½Á¤ÎºàÎÁ¡¢¡Ê1¡Ë¤ÎÂçº¬¡¢¤æ¤ÇÍñ¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¡¢10Ê¬¼Ñ¤ë¡£¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¡¢¤Á¤¯¤ï¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë5Ê¬¼Ñ¤ë¡£
¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ì£¤·¤ß¤·¤ß¤Ç¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡£´¨¤¤Æü¤Î¿©Âî¤Ï¡¢¤³¤Î¤ª¤Ç¤ó¤Ë·è¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡ª
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2025Ç¯12·î2Æü¹æ¤è¤ê¡Ë