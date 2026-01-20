【スーパー戦隊 DXロボチャーム＆チョコボーロ】 予約開始：1月20日13時 6月 発売予定 価格 1BOX（10個入り）：3,850円

バンダイは、食玩「スーパー戦隊 DXロボチャーム＆チョコボーロ」を6月に発売する。1月20日13時よりプレミアムバンダイなどで予約を開始する予定で、価格は1BOX（10個入り）が3,850円。

本製品は、スーパー戦隊シリーズに登場した歴代のDXロボをボールチェーン付きミニチュアチャームで商品化したもの。

ラインナップには「サンバルカンロボ（太陽戦隊サンバルカン）」「ライブロボ（超獣戦隊ライブマン）」「大獣神（恐竜戦隊ジュウレンジャー）」「無敵将軍（忍者戦隊カクレンジャー）」「RVロボ（激走戦隊カーレンジャー）」「ビクトリーロボ（救急戦隊ゴーゴーファイブ）」「ガオキング（百獣戦隊ガオレンジャー）」「デカレンジャーロボ（特捜戦隊デカレンジャー）」「ダイボウケン（轟轟戦隊ボウケンジャー）」「エンジンオー（炎神戦隊ゴーオンジャー）」の10種類が用意され、身の回りのものに付けたり、並べてディスプレイすることができる。

「スーパー戦隊 DXロボチャーム＆チョコボーロ」

サイズ：H 約50mm × W 約30mm 素材：ABS

【ラインナップ】

サンバルカンロボ（太陽戦隊サンバルカン） ライブロボ（超獣戦隊ライブマン） 大獣神（恐竜戦隊ジュウレンジャー） 無敵将軍（忍者戦隊カクレンジャー） RVロボ（激走戦隊カーレンジャー） ビクトリーロボ（救急戦隊ゴーゴーファイブ） ガオキング（百獣戦隊ガオレンジャー） デカレンジャーロボ（特捜戦隊デカレンジャー） ダイボウケン（轟轟戦隊ボウケンジャー） エンジンオー（炎神戦隊ゴーオンジャー）

(C)東映

※同じ種類のものが複数重複する可能性があります。