小島瑠璃子「準備万端です！」、厨房に立つ写真添え“お茶の専門店”の期間限定オープン報告 2026年新年に「お茶の事業に取り組んでいく」決意明かす
タレントの小島瑠璃子（32）が19日、自身のインスタグラムを更新。自身が手がける「お茶の専門店」がオープン当日を迎えたことを報告し、“正装”で自ら厨房に立つ様子を写真で紹介した。
【写真】「ついに、本日OPENです！」“お茶の専門店”の厨房に立つ小島瑠璃子 ※茶摘み姿も
小島は1月3日の投稿で「1月19日〜31日の間、赤坂に期間限定でお茶を主役にした店舗を開店することになりました！」と報告していた。
続けて、経緯について「人生の大きな転機を迎え、心身ともにバランスを崩していた時、日常的に飲んでいた『お茶』に支えられました。湯呑にお茶を注ぎ、手を温めながらホッと一息つく時間。このときに自分を取り戻すことができたように思いました。これから一生かけて向き合える仕事を探す中で、もっとお茶について知りたいと思いました。そこで訪れたあるお茶農家さんでの体験は、想像に増して魅力的なお茶の世界を教えてくれました。私を助けてくれたこの奥深い世界に、今度は自分が関わりたい。そして、お茶に関するプロフェッショナルの方々から学んだお茶の魅力を、多くの方にお伝えしたい。そんな思いから、この度、赤坂にて期間限定の店舗をオープンすることになりました」と説明した。
期間限定の店舗については「日本茶を中心に、アジアのお茶でコースを組みました。皆さんにせっかくお時間をいただくならと思い、様々な方のご協力により大変貴重な茶葉を集めました。飲み方や淹れ方を工夫し、お茶の幅広い魅力を五感で感じていただく内容にしてあります。また、日常でご自身の心を整える方法としてお茶を活用していただけるようにも構成しました。お茶の魅力をより引き出す、お食事のペアリングをご用意しております」と紹介するとともに、この出店を契機として「これからお茶の事業に取り組んでいく」決意を記していた。
きょうの投稿では「ついに、本日OPENです！以前お知らせしていた、赤坂での期間限定お茶専門店。いよいよ今日から1月31日までの13日間、皆様をお迎えすることになりました」と伝え、自らグラスにお茶を注ぐ様子をとらえた写真をアップ。
「準備をしている間、お茶の香りに包まれながら 『ようやくこの空間を皆さんと共有できるんだ』とドキドキとワクワクが入り混じった気持ちになれました。人生の転機に私を支えてくれたお茶。その奥深さと、ホッとする時間を五感すべてで楽しんでいただけるよう、準備万端です！」とイキイキとした様子でつづり、「少しお腹を空かせて、肩の力を抜いて遊びにいらしてください 皆様にお会いできるのを楽しみにしています」と呼びかけた。
小島は、バラエティー番組などで活躍していた2022年、翌年から中国の大学に留学する意向を明かし、23年5月に行われた映画『再会長江』の舞台あいさつでは「私事ですが、先日結婚しまして…」と語り、同年8月に第1子妊娠を公表。その後、夫を亡くしたことも明かした。25年7月には、インスタで子どもとの2ショットを掲載した。
さらに同年10月12日、自身のSNSで「およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と報告。11月13日には、個人事務所を設立したことも発表した。
【写真】「ついに、本日OPENです！」“お茶の専門店”の厨房に立つ小島瑠璃子 ※茶摘み姿も
小島は1月3日の投稿で「1月19日〜31日の間、赤坂に期間限定でお茶を主役にした店舗を開店することになりました！」と報告していた。
続けて、経緯について「人生の大きな転機を迎え、心身ともにバランスを崩していた時、日常的に飲んでいた『お茶』に支えられました。湯呑にお茶を注ぎ、手を温めながらホッと一息つく時間。このときに自分を取り戻すことができたように思いました。これから一生かけて向き合える仕事を探す中で、もっとお茶について知りたいと思いました。そこで訪れたあるお茶農家さんでの体験は、想像に増して魅力的なお茶の世界を教えてくれました。私を助けてくれたこの奥深い世界に、今度は自分が関わりたい。そして、お茶に関するプロフェッショナルの方々から学んだお茶の魅力を、多くの方にお伝えしたい。そんな思いから、この度、赤坂にて期間限定の店舗をオープンすることになりました」と説明した。
きょうの投稿では「ついに、本日OPENです！以前お知らせしていた、赤坂での期間限定お茶専門店。いよいよ今日から1月31日までの13日間、皆様をお迎えすることになりました」と伝え、自らグラスにお茶を注ぐ様子をとらえた写真をアップ。
「準備をしている間、お茶の香りに包まれながら 『ようやくこの空間を皆さんと共有できるんだ』とドキドキとワクワクが入り混じった気持ちになれました。人生の転機に私を支えてくれたお茶。その奥深さと、ホッとする時間を五感すべてで楽しんでいただけるよう、準備万端です！」とイキイキとした様子でつづり、「少しお腹を空かせて、肩の力を抜いて遊びにいらしてください 皆様にお会いできるのを楽しみにしています」と呼びかけた。
小島は、バラエティー番組などで活躍していた2022年、翌年から中国の大学に留学する意向を明かし、23年5月に行われた映画『再会長江』の舞台あいさつでは「私事ですが、先日結婚しまして…」と語り、同年8月に第1子妊娠を公表。その後、夫を亡くしたことも明かした。25年7月には、インスタで子どもとの2ショットを掲載した。
さらに同年10月12日、自身のSNSで「およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と報告。11月13日には、個人事務所を設立したことも発表した。