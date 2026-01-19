【RG 1/144 MS-06S ザクII [ 初音ミク Ver.]】 5月 発送予定 1月19日11時～2月2日15時 抽選予定 2月4日 当選発表予定 価格：3,850円

バンダイはプレミアムバンダイにて、ガンプラ「RG 1/144 MS-06S ザクII [初音ミクVer.]」の抽選販売を1月19日11時から2月2日15時の期間実施する。2月4日に当選発表予定で、価格は3,850円。5月に発送を予定している。

本製品は「初音ミク」をイメージしたカラーリングを成型色で再現した「ザクII」のプラモデル。リアルグレード（RG）らしい細やかなパーツ分割で、「初音ミク」らしい黒と白、グリーンの色分けを実現している。

オリジナルのリアリスティックデカールの他、ザク・マシンガン、ザク・バズーカ、ヒート・ホークといった武器が付属する。「GUNDAM × MIKU」と描かれたデカールが貼られ、左肩のスパイクに「初音ミク」の髪と髪留めを模したカラーリングが施されており、見た目のテイストはかなり「初音ミク」らしいといえる。

(C)SOTSU・SUNRISE

(C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net