¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¡ØÅÚÉ¶¤¬¶¹¤¯´¶¤¸¤ë¡Ù¤È¡×È¬³ÑÍý»öÄ¹¤¬¤ä¤ê¼è¤êÌÀ¤«¤¹¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤È¸À¤Ã¤¿Ä¾¸å¡×
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¦£¸ÆüÌÜ¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅ·Í÷ÁêËÐ¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢£²²£¹Ë£²Âç´Ø¤¬ÇÔ¤ì¤ëÇÈÍð¤ÎÃæÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Ç¤Ï¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤¬ÇìÇµÉÙ»Î¤Ë°ìµ¤¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ£²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£È¬³ÑÍý»öÄ¹¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤Î°ìÈÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤¬°¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£Åö¤¿¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¸ª¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£Î©¤Á¹ç¤¤Á´Á³Åö¤¿¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡È¬³ÑÍý»öÄ¹¤ÏÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¢Ä¹½÷°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¸å¤í¤ËºÂ¤ê¡¢ÀâÌÀÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ö°µÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤½¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÅÚÉ¶¤¬¶¹¤¯´¶¤¸¤ë¤È¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¤Ç¤¹¤«¤éÎ©¤Á¹ç¤¤¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¡×¡£¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤ÎÇìÇµÉÙ»Î¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤¬ºÇ¹â¤ÎÁêËÐ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¤ÏÇö»ç¿§¤ÎÃåÊª»Ñ¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¿¶Âµ»Ñ¤ÇÍè´Û¡£Å·Í÷ÁêËÐ¤Ï£²£°£²£°Ç¯½é¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ°ÊÍè£¶Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÎáÏÂ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é£²ÅÙÌÜ¡£¤Ê¤ª¡¢Ê¿À®¤Ç¤Ï£²£³ÅÙ¡¢¾¼ÏÂ¤Ç¤Ï£µ£±ÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£