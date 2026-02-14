2月12日、日本相撲協会は東京都墨田区にある言問小学校を訪れ、人気のレトルト商品『甘口国技館カレー』を贈呈。【写真あり】相撲協会が新一年生にプレゼントした「ひよのやま」デザインのランドセルカバー協会を代表して広報部の西岩親方（49歳、元関脇若の里）、西岩部屋所属の若手力士3人（幹希の里、若大根原、若花新）、さらに協会公式マスコットキャラクター「ひよの山」が来校し、1年生の児童たちにカレーを直接手渡し