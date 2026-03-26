日本相撲協会は２５日、エディオンアリーナ大阪で夏場所（５月１０日初日・両国国技館）番付編成会議と臨時理事会を開き、春場所で３度目の優勝を果たした関脇・霧島（２９）＝音羽山＝の大関昇進を満場一致で決めた。現行のカド番制度となった１９６９年名古屋場所以降、降下した場所で１０勝以上を挙げての復帰を除く返り咲きは魁傑、照ノ富士に次いで３人目。大阪・堺市で行われた昇進伝達式で「さらなる高みを目指して一生懸