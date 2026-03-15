3月15日 発表 カプコンが2027年開催予定の公式世界大会「CAPCOM CUP 13」および「ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ 2026」の開催場所は、日本・両国国技館に決まった。 さらに、優勝賞金は引き続き100万ドルに決定。あわせて、「ストリートファイターリーグ（SFL）」の賞金総額が70万ドルに増額し、「ストリートファイターリ