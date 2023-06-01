【CAPCOM CUP 12】 3月11日～3月14日 会場：東京都墨田区「両国国技館」 【ストリートファイターリーグ ワールドチャンピオンシップ 2025】 3月13日～3月15日 会場：東京都墨田区「両国国技館」 カプコンは、「CAPCOM CUP 12」を本日3月11日から14日まで東京都墨田区にある「両国国技館」にて開催す