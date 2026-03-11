「東京女子プロレス〜ＧＲＡＮＤＰＲＩＮＣＥＳＳ‘２６〜」（３月２９日、両国国技館）人気声優の上坂すみれの電撃参戦が決まった。アイアンマンヘビーメタル級選手権時間差入場バトルロイヤルに王者・辰巳リカａ．ｋ．ａグレート若林くんに桐生真弥、ハットリ桜、芦田美歩、キラ・サマー、七瀬千花、マッチャ、さとうもも、魅仁夢ｗｉｔｈ矢口真里に続く挑戦者として発表された。上坂は「ふしぎなサーベルを手に入れたと