女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃん（32）が20日、TOKYO MX「5時に夢中」（平日午後5時）に生出演。24年8月、SNSでお笑いタレント、やす子への不適切投稿を巡る芸能活動休止直後を回想する一幕があった。フワちゃんは同件があって以降、芸能活動を休止。今回、1年7カ月ぶりとなる地上波生放送に復帰となった。フワちゃんは「調子に乗らない。生放送だからいらん爪痕残そうとか考えないでちゃんとやってきなさいと