¡Ú2026Ç¯¤ò¤É¤¦Àê¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Û¡¡Åú¤¨¤ë¿Í¡¡±öÌîµÁÀ½Ìô²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹CEO¡¦¼êÂåÌÚ ¸ù
¡¡¤É¤³¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¡ÖÄãÊ¬»Ò¡×¡Ö´¶À÷¾É¡×Ê¬Ìî¤Ç¹¶¤á¤ë!
¡¡¨¡¡¡ÆüËÜ¤Î·ò¹¯¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë±öÌîµÁÀ½Ìô²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹CEO¤Î¼êÂåÌÚ¸ù¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£À½Ìô¶È³¦¤Ïº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢26Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê´ðËÜ»ÑÀª¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¼êÂåÌÚ¡¡¶áÇ¯¡¢À¤³¦¤ÎÀ½Ìô´ë¶È¤Î³ô²Á¤ÏÁ´¥»¥¯¥¿ー¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢ÄìÃÍ¤â¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¹ñ¤ÎÊÝ¸±À©ÅÙ¤äÌô²Á¡¢°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡ÊýË¡¤ÏÀÇÀ©¤âÍí¤ß¡¢Èó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Ç¶ì¤·¤à¿Í¡¹¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊý¡¹¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÎÉ¤¤Ìô¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²æ¡¹¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀ½Ìô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¡¢³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£25Ç¯ÅÙ¤ÏÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤«¤éÅö¼Ò¤Î²½¹çÊª¤Î³«È¯Èñ¤È¤·¤Æ600²¯±ß¤Û¤ÉÅê»ñ¤¤¤¿¤À¤¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹©¾ìÀßÎ©¤ÎÍ×ÀÁ¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÏÌô¤Ï¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬´Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¿·¤·¤¤Ìô¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤«¤¬¾¡Éé¤Ç¤¹¡£Àè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÄ»µïÌôÉÊ¤ÈJT¡ÊÆüËÜ¤¿¤Ð¤³»º¶È¡ËËÜÂÎ¤Î°åÌô»ö¶È¤òÇã¼ý¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¼êÂåÌÚ¡¡À¤³¦¤ÎÄ¬Î®¤Ï¹³ÂÎ°åÌô¤ä³Ë»À°åÌô¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥ª°åÌô¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë°û¤ßÌô¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÄãÊ¬»Ò¡×¤ä¡Ö´¶À÷¾É¡×¼£ÎÅÌô¤Ï¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤ÇºÎ»»¤¬¹ç¤ï¤º¡¢À¤³¦¤ÎÀ½Ìô¥áー¥«ー¤ÏÅ±Âà·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·Åö¼Ò¤Ï¡¢°û¤ßÌô¤ä¥³¥í¥Ê¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô¡¢¤µ¤é¤Ë¹³HIVÌô¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¶¯¤¤¥áー¥«ー¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¡ÊÀÖ¤óË·¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤ÇÃ¯¤Ç¤âØí¤ëµ¤Æ»´¶À÷¾É¤Î¡ËRS¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¼£ÎÅÌô¸õÊä¤ÏÀ¤³¦°ì¤À¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡¢ÄãÊ¬»Ò¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄJT¤µ¤ó¤Î°åÌô»ö¶È¡¢¤µ¤é¤ËÄ»µïÌôÉÊ¤µ¤ó¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ー¤äÈéÉæ²ÊÎÎ°è¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¶¯¤ß¤òËá¤¯¤È? ¡¡
¡¡¼êÂåÌÚ¡¡¤¨¤¨¡£26Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡Ö´¶À÷¾É¡×¤È¡ÖÄãÊ¬»Ò¡×¤È¤¤¤¦Â¾¤Î´ë¶È¤¬¼ê¤ò°ú¤¯ÎÎ°è¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥¹¥È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤òÅ°Äì¤·¡¢»ñ¸»¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥°¥ê¥Æ¥£¡ÊÀ¿¼Â¤µ¡Ë¤ò¼é¤ë¡£¤³¤Î¶¯¤ß¤Ø¤Î½¸ÃæÀïÎ¬¤³¤½¤¬¡¢Â¾¹ñ¤äÂ¾¤ÎÀ½Ìô´ë¶È¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÅö¼Ò¤Î¡ÖºÇÂç¤¿¤ë¤è¤êºÇÎÉ¤¿¤ì¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢À¤³¦¤Ç¤âÆÈ¼«¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
