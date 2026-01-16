¥¯¥ê¡¼¥à²ò»¶¥é¥¤¥Ö¤¬ÆüËÜ½é¾å±Ç¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥óºßÀÒ¤ÎÅÁÀâÅª¥Ð¥ó¥É
±Ñ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤Î²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à /¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥ë¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È1968¡×¤¬2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¡Ê¥®¥¿¡¼¡õ¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡õ¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡Ë¡¢¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼¡Ê¥É¥é¥à¡Ë¤é¤ÎÀ¨ÏÓ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬1966Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ž¥¥°¥ë¡¼¥×¡£¤½¤Î³×¿·Åª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¸å¤Î¥í¥Ã¥¯³¦¤ËÉý¹¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£·ëÀ®¤«¤é2Ç¯·Ð¤Ã¤¿1968Ç¯7·î¡¢²ò»¶¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯8·î¡ÊÊÆ¤Ï6·î¡Ë¤Ë¤Ï3ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëŽ¥¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤À¤³¦/Wheels of Fire¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£10·î4Æü¤«¤é11·î4Æü¤Þ¤ÇÁ´ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢11·î25Æü¡õ26Æü¤Î¥í¥ó¥É¥óŽ¥¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿¡£
ËÜ±ÇÁü¤Ï¤½¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ë¤¢¤¿¤ë11·î26Æü¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Ø¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼ýÏ¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¶¥Ã¥Ñ¤Î200¥â¡¼¥Æ¥ë¥º¡Ê1971¡Ë¡×»Ï¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ëµ´ºÍ¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£ËÜºî¤Ï2005Ç¯¤ÎºÆ·ëÀ®¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Í£°ì»Ä¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î·à¾ì¸ø³«¤Ï½é¤á¤Æ¡£¼ã¤Æü¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¢¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼¤¬À¨¤Þ¤¸¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤¦¡¢¥í¥Ã¥¯»Ë¾å¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÇòÇ®¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¯¥ê¡¼¥à /¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥ë¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È1968¡Ù
¸¶Âê¡§Cream / Farewell Concert
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¹¥Æ¥£¥°¥¦¥Ã¥ÉRobert Stigwood
´ÆÆÄ¡§¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¡¡Tony Palmer
1969Ç¯¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«ºîÉÊ/¥â¥Î¥é¥ë/¾å±Ç»þ´Ö Ìó83Ê¬
¸ø³«¡§2026Ç¯2·î6Æü(¶â) TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¥·¥ã¥ó¥Æ Â¾ Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«
Äó¶¡¡§ S-O-C-K-S INC.
ÇÛµë¡§ REWINDERA PICTURES /WOWOW
ÇÛµë¶¨ÎÏ¡§ LITTLE MIRACLE
(C)1969 Robert Stigwood Organization
¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://rewindera.net/cream/
¡Ò±éÁÕ¶Ê¡Ó
¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡¦¥é¥ô Sunshine of Your Love¡¡
¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥ë¡¼¥à White Room¡¡
À¯¼£²È Politician¡¡
¥¯¥í¥¹¡¦¥í¡¼¥É Crossroads ¡¡
¥¹¥Æ¥Ã¥Ô¥ó¡¦¥¢¥¦¥È Steppin Out ¡¡
¥È¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É Sitting on Top of the World¡¡
¥¹¥×¡¼¥ó¥Õ¥ë Spoonful
¤¤¤ä¤ÊÅÛ Toad¡¡
¥¢¥¤¥à¡¦¥½¡¼¡¦¥°¥é¥Ã¥É Im So Glad
23ºÐ¤Î¥¯¥é¥×¥È¥ó¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿½½»úÏ©¡ÊÂçÍ§Çî/²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥È¥ê¥ª¡¢¤Ä¤Þ¤ê»°¿Í¤À¤±¤È¤¤¤¦ºÇ¾®ÊÔÀ®¤Ç1960Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥í¥Ã¥¯³¦¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤ÎÉ½¸½ÎÎ°è¤òÂç¤¤¯¹¤²¤¿¥Ð¥ó¥É¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤¤¤«¤Ë°ÎÂç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸ì¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥ë¡¦¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÆü¡¢1968Ç¯11·î26Æü¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°ìÇ¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢»þÂå¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤ä¤äÆÈÁ±Åª¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¤³¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤¬¡¢60Ç¯¶á¤¤ºÐ·î¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥é¥¤¥ô¤Ç¤ÎÈà¤é¤ÎÀ¨¤µ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»°¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°µÅÝÅª¤Ê±éÁÕÎÏ¤È¤½¤Î¶¯Îõ¤Ê¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤¤¤Ï¡¢É¾ÏÀ²È¶Ú¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢23ºÐ¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤â¤¤¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¥¶¡¦¥Ð¥ó¥É¤¬Æ±¤¸Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥í¥à¡¦¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ô¥ó¥¯¡Ù¤Ç¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡·ë¶ÉÈà¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¤òµî¤ê¡Ê¤½¤ì¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Î²ò»¶¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡¢¿·¤·¤¤ÃÏÊ¿¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ß¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î¡Ö¥¯¥í¥¹¡¦¥í¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼¥º¡×¤òËÝ°Æ¤·¤¿¡Ö¥¯¥í¥¹¡¼¥í¡¼¥É¡×¤Ï¡¢Èà¤Î¿´¶¤ÎÀµÄ¾¤ÊÉ½ÌÀ¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ÅÅµ¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ²Î¤¦Èà¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢²òÊü¤µ¤ì¤¿´î¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¹¤éÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤³¤Î±ÇÁü¤òNHK¤Î¡Ø¥ä¥ó¥°¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ç´Ñ¤¿¤Î¤Ï¡¢1972Ç¯½Õ¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤¢¤È¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¤ä¥É¥ß¥Î¥¹¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¶ìÇº¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¥¯¥é¥×¥È¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤í¡¢¿¼¤¤°Ç¤ËÄÀ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤Þ¤À¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î½½»úÏ©¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡ö
¤³¤ì¤ò¸«¤º¤·¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¤ò¸ì¤ë¤Ê¤«¤ì¡ª¡ÊÁ° ¤à¤Ä¤ß/ÄÌÌõ¡¦ËÝÌõ²È¡¢¸µ¥¹¥í¡¼¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥ÖÉû²ñÄ¹¡Ë
¡¡1968Ç¯¡¢Åö»þ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¤Ï23ºÐ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Ï25ºÐ¡¢¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼¤Ï29ºÐ¡£¤³¤Î£³¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¬ºÇ¹â¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶î»È¤·¡¢¸ß¤¤¤òÄ©È¯¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é·«¤ê¹¤²¤ëÄ¹¼Ü¤Î¥¤¥ó¥×¥í¥Ó¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö±éÁÕ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÆ®¤¤¡×¤Î¤è¤¦¤À¡£57Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¤½¤Î²»¤Ï¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¶»¤¬¿Ì¤¨¤ë¡£1972Ç¯¡¢NHK¡Ø¥ä¥ó¥°¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ç¤³¤Î¥é¥¤¥ô¤¬½é¤á¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ËÀµºÂ¤·¡¢Èà¤é¤Î±éÁÕ¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«Æþ¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÆ°¤¯¥¯¥é¥×¥È¥ó¤Î¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯»Ñ¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Æµ¤Àä¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ²±¤¬Á¯ÌÀ¤ËÁÉ¤ë¡£
¡ÚÃíÌÜµ»ö¡Û¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¥®¥¿¡¼¤Î·ÏÉè
