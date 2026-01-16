¤ª¶â¤Ç¤âÃÏ°Ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä»ñ»º24Ãû±ß95ºÐ¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬Ž¢¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ï¤«¤ëŽ£¤È¤¤¤¦¹¬Ê¡¤ÎÍ£°ì¤Î¾ò·ï
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢·¬¸¶¹¸Ìï¤µ¤ó¡Ø¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡¡¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê10¤Î¤³¤È¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Q Ë»¤·¤¹¤®¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»Å»ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËË»¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÂÎÎÏ¤â»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¤«¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¾Íµ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
A ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂç»ö¤Ê¸ÜµÒ¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¹
¤½¤ÎÇº¤ß¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÁêËÀ¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¼¤ÏÊÛ¸î»Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯¤Ë¤â»Ø¿Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¼«Î©¤·¤¿¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤éÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖÁá¤¯¼«Î©¤·¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¤¡¢ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¡½¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¸ÜµÒ¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢1Æü¤¿¤Ã¤¿1 »þ´Ö¤Ç¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë³Ø¤Ó¡¢Ä©Àï¤¹¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤òËþ¤¿¤·¡¢¼¡¤ËÂ¾¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¸ÜµÒ¤È¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢¼«Î©¤·¤¿¿Í´Ö¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Q ¾®¤µ¤Ê´Å¤¨¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¡©
¿ÍÀ¸¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ê¸¶Â§¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤¬Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ä¤¤Í¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤Æ¡¢¸¶Â§¤È¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¤â¿Í´Ö¤é¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
A ¾®¤µ¤ÊÂÅ¶¨¤¬¡¢Âç¤¤Ê¼ºÇÔ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹
¤¦¤ó¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢´ë¶È¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÂç¤¤ÊÉÔÀµ¤â¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ï¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÂÅ¶¨¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤¬¤ÆÂçÌäÂê¤Ø¤ÈËÄ¤ì¾å¤¬¤ë¡£
¿Í´Ö¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¡Öº£Æü¤¯¤é¤¤¤Ï¤¤¤¤¤«¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Ê¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê´Å¤¨¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤ÐÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤³¤½Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¼é¤ë¤³¤È¡£ÎÉ¤¤½¬´·¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤³¤½¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¸¶Â§¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Q Íø±×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤È¤ÏÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡©
¼«Ê¬¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£°¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï»þ´Ö¤Î¥à¥À¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±±ï¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
A ÎÉ¤¿Í´Ö´Ø·¸¤³¤½¡¢¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Îºâ»º¤Ç¤¹
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤â°ìÍý¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë³²¤ò¤Ê¤¹¿Í¤ä¡¢ÉÔÌû²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤ë¿Í¤È¤ï¤¶¤ï¤¶ÉÕ¤¹ç¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤È¤¨Ä¾ÀÜ¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ä¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ë²¿¿Í¤â¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¤Î±ï¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤é²Ô¤¤¤À¤«¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤«¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢ÎÉ¤¿Í´Ö´Ø·¸¤³¤½¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Îºâ»º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Q ¤ª¶â¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó²Ô¤²¤Ð¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡©
¼«Ê¬¤Ï¡Ö¤É¤ì¤À¤±²Ô¤°¤«¡×¤¬¤½¤Î¿Í¤Î²ÁÃÍ¤ò·è¤á¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¶â¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ê¡×¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢Éé¤±¸¤¤Î¸À¤¤Ìõ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¿Í¤è¤ê¤â¡¢¼þ¤ê¤ÎÆ±Î½¤è¤ê¤â¤¦¤ó¤È²Ô¤¤¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
A Â¾¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¹¬¤»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Î¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é²Ô¤¤¤À¤Î¤«¡×¤ò²ÁÃÍ¤Î¼ÜÅÙ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤«Ìñ²ð¤´¤È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤¤¤¯¤é²Ô¤°¤«¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ç¯¼ý1²¯±ß¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤À¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤Î´î¤Ó¤Ï¡¢Æ±Î½¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬1²¯1000Ëü±ß¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈæ³Ó¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤ì¤À¤±²Ô¤¤¤Ç¤â¿´¤ÏËþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤³¤È¤Ï¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢Â¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¾¡¤Ã¤¿Éé¤±¤¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¹¬¤»¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Q ÆÉ½ñ¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉ¬Í×¡©
ËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤ÏYouTube¤Ê¤É¤Ç´ÊÃ±¤ËÃÎ¼±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¹â¤¤¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤ÆËÜ¤òÇã¤¤¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÆÉ¤à°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀµÄ¾¡¢¤½¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
A ËÜ¤Ï¡¢»þÂå¤â¾ì½ê¤âÄ¶¤¨¤Æ¡Ö°ÎÂç¤Ê»Õ¡×¤Ë½Ð²ñ¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Êµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éËÜ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥ª¥Þ¥Ï¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ë¤¢¤ë¡Ö¶âÍ»¡×¤ÈÌ¾¤Î¤Ä¤¯ËÜ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢2²ó°Ê¾åÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ï¡¢Âº·É¤¹¤Ù¤°Î¿Í¤¿¤Á¤¬¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÈà¤é¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¡¢ËÜ¤ò³«¤±¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤ÇÈà¤é¤ÈÆ±¤¸¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÇÃë¿©¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»×¹Í¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Q ¹¬Ê¡¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¡©
¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤ÈËþÂ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤À¤È¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²ñ¼Ò¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ê¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤È¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²¿¤¬°ìÈÖ¹¬Ê¡¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
A °¦¤µ¤ì¤¿¤¤¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¹¬Ê¡¤Î¼ÜÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¹Í¤¨¤ëÌä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Åú¤¨¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤ª¶â¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°Î¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤ò»ý¤Á¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢Âç¶â¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Ò¤É¤¯¼ä¤·¤¤ºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï°¦¾ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
·¬¸¶ ¹¸Ìï¡Ê¤¯¤ï¤Ð¤é¡¦¤Æ¤ë¤ä¡Ë
·ÐºÑ¡¦·Ð±Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1956Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£·ÐºÑ¡¦·Ð±Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¡£¶È³¦»æµ¼Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¥È¥è¥¿¼°¤ÎÉáµÚ¤ÇÍÌ¾¤Ê¼ã¾¾µÁ¿Í»á¤Î²ñ¼Ò¤Î¸ÜÌä¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¼°¤Î¼ÂÁ©¸½¾ì¤ä¡¢ÂçÌîÂÑ°ì»áÄ¾·Ï¤Î¥È¥è¥¿¥Þ¥ó¤òÉý¹¤¯¼èºà¡¢¥È¥è¥¿¼°¤Î½ñÀÒ¤ä¥Æ¥¥¹¥È¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî¤ò¼çÆ³¤·¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥ºÌ¾¸ìÏ¿¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¡¢¡Ø¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¡Ö»Å»ö¤È¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë8¤Ä¤ÎÅ¯³Ø¡×¡Ù¡Ø¥È¥è¥¿¼°5W1H»×¹Í¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢KADOKAWA¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê·ÐºÑ¡¦·Ð±Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ·¬¸¶ ¹¸Ìï¡Ë