¥Õ¥£¥Õ¥£¡¡¥¸¥ç¡¼¥«¡¼µÄ°÷¤È¤Î¡È°¦Áþ¥Ð¥È¥ë¡É¤¬Å¥¾Â²½¡Ä¡Ö¥¥¹¤Î·Ð°Þ¡×¤á¤°¤ëÃæÇ¯¤Î±þ½·¤Ë¡ÖÃ¯ÆÀ¤Ê¤ó¤À¡×¥¦¥ó¥¶¥ê¤ÎÀ¼
¡È¥¸¥ç¡¼¥«¡¼µÄ°÷¡É¤³¤È¸ÍÅÄ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î²Ï¹ç¤æ¤¦¤¹¤±»á¤ò¤á¤°¤ê¡¢»×¤ï¤Ì¥Ð¥È¥ë¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤Ï¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÈ¯¸À¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¨¥¸¥×¥È½Ð¿È¤Î½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¤À¡£È¯Ã¼¤Ï¡¢²Ï¹ç»á¤Î²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö¤Î·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö1·î10Æü¡¢²Ï¹ç»á¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¡¢¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ç¼Â¶È²È¤ÎºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø³°¹ñ¤Î´é¤·¤Æ¤ë¿Í¤ËÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ò¸ì¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¸«¤Æ¤ÆÃî»À¤¬Áö¤ë¡Ù¤Ê¤É¤Èº¹ÊÌÅª¤ÊË½¸À¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÙÀî»á¤¬¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ÈÆüËÜ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ø¸«¤Æ¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥Ï¡¼¥Õ¤Î´é¤·¤Æ¤ë¿Í´Ö¤¬¡Ù¡Ø¤ªÁ°¤¬¸ì¤ë¤Ê¡Ù¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ºÙÀî»á¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥Õ¥£¥Õ¥£¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö1·î13Æü¡¢Èà½÷¤ÏX¤Ç¡Ô¸ÍÅÄ»ÔµÄ¤Î¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¤ÎÊý¤Ø¤Îº¹ÊÌÈ¯¸À¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÍÍ¤Ê¿Í´Ö¤¬ÊÝ¼é¤òÌ¾¾è¤ê³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ¼é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬±ø¤ì¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¤¸¤¯1·î13ÆüÌë¡¢²Ï¹ç»á¤ÏÀî¸ý±ØÁ°¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡Ö¥Õ¥£¥Õ¥£¤ÏÈ¿Æü¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¡È±þÀï¡É¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ë¥Õ¥£¥Õ¥£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È²Ï¹ç»á¤Ï»ä¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¾ð¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¿¿¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤Ä¤Ä¡¢²áµî¤Ë²Ï¹ç»á¤È¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëLINE¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²Ï¹ç»á¤¬¡Ô¤¨¡¼À¾Àî¸ý¤ÇºÇ½é¤Ë¥¥¹¤·¤Æ¤¤¿¤Î¥Õ¥£¥Õ¥£¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¡¼¾Ð¡Õ¤Ê¤É¡¢°ì¸«ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÇòÆü¤Î¤â¤È¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¡¢²Ï¹ç»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¤ËÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Õ¥£¥Õ¥£¤Î¥Ç¥ÞÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ç¤¹¥Þ¥¸¤Ç¡£ »ä¤Ï¤º¤Ã¤È¥Õ¥£¥Õ¥£¤µ¤ó¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«·ëº§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬°ìÅÙ¤¿¤ê¤È¤âÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡²Ï¹ç»á¤Ï44ºÐ¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¤Ï49ºÐ¡£¡ÈÎ©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¡É¤Ç¤¢¤ëÃæÇ¯ÃË½÷¤ÎÉÔÌÓ¤Ê¸À¤¤Áè¤¤¤ËX¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÃ¯ÆÀ¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡£¡£¡£¡Õ
¡Ô¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Õ
¡¡¤Ê¤ÉÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö²Ï¹ç»á¤ÏX¤Ç¥Õ¥£¥Õ¥£¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÔÈà½÷¤¬¤É¤ì¤À¤±¹ó¤¤¿Í´Ö¤«Á´¤Æ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð³§¤µ¤óÍý²ò¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¡Ô¤¤¤Ä¤«Èà½÷¤Ë¤ÏÅ·È³¤¬²¼¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤Ê¤É¤È·ã¤·¤¯ÈóÆñ¡£°ìÊý¤Î¥Õ¥£¥Õ¥£¤µ¤ó¤âÇÛ¿®¤Ç¡¢²Ï¹ç»á¤«¤é¶¼¤·¤Ë»È¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤¢¤ëÆ°²è¤ÎÂ¸ºß¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁûÆ°¤Ï´°Á´¤ËÅ¥¾Â²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬15ÆüÍ¼Êý¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¤Ï¼«¿È¤ÎX¤òÆÍÇ¡¹¹¿·¡£²Ï¹ç»á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¡¡ÔÉÔÌÓ¤ÊÁè¤¤¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÎ©¾ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÀë¸À¡£¼«¿È¤â²Ï¹ç»á¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀµÚ¤ò¤·¤Ê¤¤°ìÊý¡¢Áê¼ê¤Ë¤âÆ±¤¸¤¯È¯¿®¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¸À¤¤Áè¤¤¤ÏÈò¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¼¡¼¡£