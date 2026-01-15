¿Í»öÏ«Ì³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¡ª¡ÖXOLOGYÏ«Ì³¡×¡ÖXOLOGYÇ¯ËöÄ´À°¡×
È¯É½Æü¡§2026Ç¯1·î15Æü
¼õ¾Þ´ë²è¡§IT¥È¥ì¥ó¥ÉÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2025
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§¤µ¤¯¤é¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¤µ¤¯¤é¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¿Í»öÏ«Ì³¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖXOLOGY¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¡ÖIT¥È¥ì¥ó¥ÉÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ2´§¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖIT¥È¥ì¥ó¥ÉÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥í¤¬±¿±Ä¤¹¤ëITÀ½ÉÊÈæ³Ó¥µ¥¤¥È¡ÖIT¥È¥ì¥ó¥É¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î»ñÎÁÀÁµá¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿À½ÉÊ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢½¸·×´ü´Ö¡Ê2025Ç¯1·î1Æü¡Á11·î30Æü¡Ë¤Î¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¡¢°Ê²¼¤Î2À½ÉÊ¤¬³ÆÉôÌç¤ÇÂè1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âçµ¬ÌÏÉôÌç Âè1°Ì¡ÖXOLOGYÇ¯ËöÄ´À°¡×
¡ÖÇ¯ËöÄ´À°¡Ê»Ù±ç¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¡×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÂçµ¬ÌÏÉôÌç¤ÇÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖXOLOGYÇ¯ËöÄ´À°¡×¡£
½¾Íè¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÇ¯ËöÄ´À°Web¿½¹ð¡×¤«¤é¤ÎÎß·×¼ÂÀÓ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢Âçµ¬ÌÏ´ë¶ÈÆÃÍ¤ÎÊ£»¨¤Ê±¿ÍÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë·ø¼Â¤ÊÀß·×¤¬Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹ÉôÌç Âè1°Ì¡ÖXOLOGYÏ«Ì³¡×
¡ÖÏ«Ì³´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¡ÖXOLOGYÏ«Ì³¡×¤¬Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖXOLOGYÏ«Ì³¡×¤Ï¡¢¿Í»öÉôÌç¤È½¾¶È°÷¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼ç´ã¤ËÃÖ¤¤¤¿¥¯¥é¥¦¥É·¿Ï«Ì³´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
Æþ¼Ò¼êÂ³¤¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ¿Í¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤ä¡¢¸ÛÍÑ·ÀÌó½ñ¤Ê¤É¤ÎÊ¸½ñÇÛÉÛ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½ðÌ¾²ó¼ý¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤Î¶ÈÌ³¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¹¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥¸¥¹Áí¸¦¡¦»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤µ¤¯¤é¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ä¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤È¿®Íê¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢º£¸å¤â¡ÖXOLOGY¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í»öÏ«Ì³¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
