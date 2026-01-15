¡ÒËÌ³¤Æ»¡¦ÊÉ¤Î¤Ê¤«¤Ë´Ç¸î»Õ°äÂÎ¡Ó¡Ö¥µー¥Ó¥¹¤·¤í¤Ã¤Æ¾å¤«¤éÌÜÀþ¡×ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥Ðー·Ð±Ä¼Ô¡Ê49¡Ë¤«¤Ä¤Æ¶¥ÁöÇÏ¤ò±¿¤Ö»Å»ö¤Ë½¾»ö¡¢¡Ö½÷¹¥¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×Èï³²½÷À¤È¥È¥é¥Ö¥ë
ËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¤Î¥Ðー¤ÎÅ¹Æâ¤Ë½÷À¤Î°äÂÎ¤ò±£¤·¤¿¤È¤·¤ÆÆ»·Ù¤Ë»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿Æ±Å¹·Ð±Ä¼Ô¤Î¾¾ÁÒ½ÓÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¡£Èï³²¼Ô¤Î´Ç¸î»Õ¡¦¹©Æ£ÆüºÚÌî¡Ê¤Ò¤Ê¤Î¡Ë¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤Î¾ïÏ¢µÒ¤Ç¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¹©Æ£¤µ¤ó¤Î»à°ø¤Ï¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÃâÂ©»à¤Ç¡¢Æ»·Ù¤Ï»¦¿ÍÍÆµ¿¤â»ëÌî¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²òÌÀ¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ò²èÁü¡Ó¡Ö°Û½¤¬¤¹¤ë¡×ÊÉ¤Ë°äÂÎ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Àー¥Ä¥Ðー¤È¡¢Éâ¤«¤ì¤¿¥Ýー¥º¤ÇÆ°²è¤Ë±Ç¤ë¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô
ÊÄÅ¹»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤âµ¢¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Ö¥µー¥Ó¥¹¤·¤í¡×
»ö·ï¸½¾ì¤Î¥Ðー¤Î¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò±Ä¤à·Ð±Ä¼Ô¤Ï2¿Í¤Î´Ö¤Î¡Ö±½¡×¤òÅÙ¡¹¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤Ë¤ÏºÊ»Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èï³²½÷À¤È¤â¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤Î³¦·¨¤Ç¤Ï±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡ØÍÛµ¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢µ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¯¤ÆÆë¤ìÆë¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â·ë¹½¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½÷À´Ø·¸¤¬ÇÉ¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½÷¹¥¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤â¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¶áÎÙ¤Î°û¿©Å¹ÃËÀ¤Ï¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Î¤³¤È¤ò¤³¤¦¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡ÖÏÃ¤·Êý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤âÈÝÄê¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¡Ø²¶¤Ï¤³¤¦»×¤¦¤«¤é¤³¤¦¤·¤í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¦¤Á¤ËÍè¤Æ¤âÊÄÅ¹»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤âµ¢¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Ø¥µー¥Ó¥¹¤·¤í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ËÍ¤Î¼þ¤ê¤Ç¤â¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢´Î¿´¤Î¥Ðー¤ÎµÒ¤ÎÆþ¤ê¤â¥¤¥Þ¥¤¥Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥«¥¹¥«¤À¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æº£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÀµÄ¾´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×
°ìÊý¡¢¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤È¸òÎ®¤Î¤¢¤ëÊÌ¤Î°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÀµÄ¾¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ö·ï¤ËÂÐ¤·¤Æ°ã¤¦´¶ÁÛ¤ä°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤ÏÂ¾¿Í¤Ë¥¥ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¡¢¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£À³Ê¤È¤·¤Æ¤ÏÌÀ¤ë¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡£
Èï³²¼Ô¤Î½÷À¤Ï²¿²ó¤«´é¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤Ä®¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤â¡Ø°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¡Ù¤È¤«±½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤â³°¤Ç2¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÅ¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤é°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤°¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¼ã¤¤ÁØ¤«¤é¤Ï·»µ®Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¿Í¤ò»¦¤á¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢°äÂÎ¤òÊÉ¤ÎÃæ¤Ë±£¤¹¤è¤¦¤ÊÎÄ´ñÅª¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£ºÙ¤«¤¤À³Ê¤Þ¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê±£¤¹¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¶¥ÁöÇÏ¤ò±¿¤Ö»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô
¥Ðー¤ÏºÇ¶á¤Ç¤Ï±Ä¶ÈÆü¤â¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¥Ðー¤Î³«Å¹¼«ÂÎ¤Ï7～8Ç¯Á°¤Ç¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤ÏËèÆü±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ø½µËö±Ä¶È¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÆüÃæ¤ÏÅôÌý¤ÎÇÛÃ£¤Î»Å»ö¤â¤·¤Ê¤¬¤é¤Î³Ý¤±»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Ê¿Æü¤ËÁ°¤òÄÌ¤Ã¤¿¤éÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤â·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ðー¤Ç¤Î¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼ò¤¬Æþ¤ë¤ÈÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¶«¤Ö¤È¤«ÅÜÌÄ¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸µ¡¹¤ÎÏÃ¤·À¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Ä¥¯¥é¤µ¤ó¤Î½Ð¿È¤ÏÈ¡´Û¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤´¤íÆü¹â¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ðー¤ò³«Å¹¤¹¤ëÁ°¤Ï°ã¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¥ÁöÇÏ¤ò±¿¤Ö»Å»ö¤Ç¤¹¡£ÌçÊÌ¶¥ÇÏ¾ì¤Î½êÂ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¿¼èÄ®Æâ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¡¢¶¥ÁöÇÏ¤ò±¿¤Ö»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Èï³²¼Ô¤Î¹©Æ£¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢1·î10Æü¡¢»à¸åÌó10Æü·Ð²á¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£Æ»·Ù¤Ï¤½¤Î1½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ¤°ÕÄ°¼è¤ò»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½÷À¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°äÂÎ¤ò±£¤·¤Æ½¤¤¤ò¾Ã¤¹¤¿¤á¤Ë¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó¤«¤±¤Æ¤¿¤È¤«¤Î¾õ¶·¤ÏÊóÆ»¤Ç¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤ò8Æü¤Ë¸«¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Á¤ç¤¦¤ÉÅôÌý¤ÎÇÛÃ£¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤é¤ª¸ß¤¤²ñ¼á¤¹¤ë¤Ê¤ê¤Ê¤ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ¤òÉú¤»¤Æ¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î2Æü¸å¤ËÂáÊá¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï²ÈÂðÁÜº÷¤È¤«¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¸½ºß¡¢¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤¬¥Ðー¤ÎÂ¾¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¾¾ÁÒ¤¬¥¦¥Á¤ÇÆ¯¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï6¡¢7Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥Ðー¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿å¾¦Çä¤À¤±¤À¤È¾ÍèÉÔ°Â¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤½¤ì¤Ê¤é¥¦¥Á¤Ç¤É¤¦¤À¤¤¡©¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡ØÆ¯¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥Á¤Ç¤ÏÇÛÃ£¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÙ¹ï¤âÌµÃÇ·ç¶Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
Àµ·îÌÀ¤±¤Ï6Æü¤«¤éÆ¯¤»Ï¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾ÁÒ¤Ï¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï¤â¤¦·Ù»¡¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ¿Í¤â¡Ø·Ù»¡¤«¤éµ¿¤ï¤ì¤ÆÄ´¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó²¿¤«¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤¬¡Ø»Å»ö¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê»ö¤Ç¤¹¤·¡¢»Å»ö¤¬Âç¾æÉ×¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¿Ò¤Í¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¤Î¤Ï9Æü¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤âËÜÅö¤ËÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¡¢¾¾ÁÒ¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÅö¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤ÇºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¶¥ÁöÇÏ¤Î»ºÃÏ¡¢Æü¹â¡£¤«¤Ä¤Æ¤½¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ðー¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬µ¯¤³¤·¤¿ÎÄ´ñÅª¤Ê»ö·ï¤¬¡¢Æü¹â¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÃüÍî¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ