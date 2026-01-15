ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿¿ô¤Î´ë¶È¤¬ÅÝ»º¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£·úÀß¶È³¦°Ê³°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¶È¼ï¤¬Êø²õ¤·»Ï¤á¤Æ¤ë¤Î¤Çº£¤¹¤°³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¹õ»ú¼ÒÄ¹¤ÎÀäÂÐ¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤·Ð±Ä³Ø¡×¤Ë¤Æ¡¢»Ô¥Îß·æÆ»á¤¬¡ÖÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿¿ô¤Î´ë¶È¤¬ÅÝ»º¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£·úÀß¶È³¦°Ê³°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¶È¼ï¤¬Êø²õ¤·»Ï¤á¤Æ¤ë¤Î¤Çº£¤¹¤°³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£2024Ç¯5·î¤Î´ë¶ÈÅÝ»º·ï¿ô¤¬Ìó11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1,000·ï¤òÄ¶¤¨¡¢´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
»Ô¥Îß·»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¤ÎÄ´ºº¡ÊÉéºÄÁí³Û1,000Ëü±ß°Ê¾å¡Ë¤Ç¡¢2024Ç¯5·î¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Ï1,009·ï¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2013Ç¯7·î°ÊÍè¡¢Ìó11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï42.9%Áý¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿¤ÓÎ¨¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤ÎÁý²Ã¤Ï¤³¤ì¤Ç26¥ö·îÏ¢Â³¤È¤Ê¤ê¡¢Áý²Ã¤ÎÀª¤¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¶È¼ïÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ÅÝ»º·ï¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥µー¥Ó¥¹¶È¡×¤Ç327·ï¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö·úÀß¶È¡×¤¬193·ï¡¢¡Ö²·Çä¶È¡×¤¬132·ï¤ÈÂ³¤¯¡£ÆÃ¤Ë·úÀß¶È¤È±¿Í¢¶È¤Ï¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤ä¥³¥¹¥ÈÁý¡¢À½Â¤¶È¤ä¾®Çä¶È¡¢²·Çä¶È¤ÏÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¥Îß·»á¤Ï¡¢ÅÝ»º¤¬ÇúÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÊª²Á¹â¡¦±ß°Â¡¦¸¶Ìý¹â¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥ÈÁý¡×¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥¼¥í¥¼¥íÍ»»ñ¤ÎÊÖºÑ³«»Ï¡×¤Î3ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤¬Ê£¹çÅª¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤¬¸·¤·¤¤·Ð±Ä¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃ¯¤«¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ÒÄ¹¼«¿È¤Î¼ê¤Ç¾õ¶·¤òÂÇÇË¤·¤í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·Ð±Ä¼Ô¼«¤é¤¬¿ô»ú¤ò´ÉÍý¤·¡¢Íø±×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë·Ð±Ä¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
ËÜÆ°²è¤Ï2024Ç¯¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤ÎÅý·×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÆâÍÆ¤À¤¬¡¢ÅÝ»ºÁý²Ã¤Î·¹¸þ¤Ï¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¥Îß·»á¤Ï¡¢Çä¾å¤è¤ê¤âÍø±×¤ò½Å»ë¤·¡¢¼«¼Ò¤ÎºâÌ³¾õ¶·¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¸·¤·¤¤»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¸°¤À¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
