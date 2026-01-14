この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【ガジェット値上げ】パソコンやメモリー、SSD、スマホなどの値上げに負けるな！ Amazonの価格推移がひと目でわかるツール「Keepa」の使い方を紹介します

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【ガジェット値上げ】パソコンやメモリー、SSD、スマホなどの値上げに負けるな！ Amazonの価格推移がひと目でわかるツール「Keepa」の使い方を紹介します」と題した動画を公開。相次ぐ値上げの中、Amazonでの買い物の「本当の買い時」を見極めるためのブラウザ拡張機能「Keepa」の活用法を解説した。



戸田氏はまず、Keepaを導入することで、Amazonの商品ページ内に過去の価格推移を示すグラフが自動で表示されるようになると説明。これにより、「セール価格が本当に安いのか、過去の最安値はいくらだったのかが一目瞭然になる」と、その利点を指摘した。



動画では、Microsoft EdgeとGoogle Chromeの両ブラウザでの具体的なインストール手順を実演。それぞれのウェブストア（アドオンストア）で「Keepa」と検索し、数クリックで簡単に追加できる手軽さを紹介した。インストールが完了すると、Amazonの商品ページを再読み込みするだけで価格推移グラフが表示されるという。



さらに、Keepaの便利な機能として、商品の価格を追跡する「トラッキング機能」を挙げた。これは、購入したい商品の希望価格を設定しておくと、その価格まで値下がりした際にメールなどで通知を受け取れるというものだ。戸田氏はこの機能について、安いタイミングを逃さずに購入できるため、非常に有用であると解説した。



その他にも、グラフの表示期間を「3ヶ月」「1年間」「全期間」など任意に変更し、長期的な価格トレンドを分析する方法や、日本以外のAmazonサイトとの価格を比較する機能も紹介。これらの機能を駆使することで、単に安いだけでなく、価格の変動パターンを理解した上で、より戦略的な買い物が可能になるという。



物価の上昇が続くいま、感覚だけでなくデータに基づいて最適な購入タイミングを判断できるKeepaは、賢く買い物をするための心強い味方となるだろう。Amazonを頻繁に利用する人は、導入を検討してみてはいかがだろうか。