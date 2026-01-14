¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¤¼ï¤ÎÃæ¤Ç¡ÈºÇ¤â¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¡É¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡© ¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤ÇÈ½ÌÀ
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¤¼ï¤ÎÃæ¤Ç¡ÈºÇ¤â¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¡É¤ò¤¹¤ë¸¤¼ï¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¸¦µæ¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¤È¥×¡¼¥É¥ë¤Ç¡¢Í·¤Ó¤ÎºÝ¤ËÉý¹¤¤´éÌÌ¶Ú¤ò»È¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥°¥ë¤ä¥·¡¼¥º¡¼¤Ê¤É¤Î¸¤¼ï¤Ï¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤â¡¢ÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡ÊÅÁ¤¨Êý¤¬¹µ¤¨¤á¤Ê¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¿ôÀéÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë²ÈÃÜ²½¤ÈÁªÂòÅªÈË¿£¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸¤¤¬´é¤ò»È¤¤¡¢¿Í´Ö¤äÂ¾¤Î¸¤¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëÊýË¡¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤òÃµ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤ÇÈ½ÌÀ¡£ÀìÌç²È¤é¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë´é¤Î¹½Â¤¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¸¤¼ï¤¬¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ËÃíÌÜ¤·¡¢29¤Î¿Íµ¤¸¤¼ï¤«¤é210Æ¬¤Î¸¤¤Î±ÇÁü¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¸¤¤¿¤Á¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¡¢¸ý¤ò³«¤±¤ÆÂ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÍÍ»Ò¤¬»£±Æ¤µ¤ì¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¸Ä¡¹¤Î´éÌÌ¶Ú¤È¶Ú·²¤ÎÆ°¤¤òÊ¬Îà¡£¸¤¼ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¾ð¤ÎË¤«¤µ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¤È¥×¡¼¥É¥ë¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´éÌÌ¶Ú¤ò»È¤¤¡¢¡Ö¤è¤êË¤«¤Ç¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿Í·¤Ó´é¡ÊPlay Face¡Ë¡×¤ò¸«¤»¤¿¡£¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿Â¾¤Î¸¤¼ï¤Ë¤Ï¥Ð¥»¥Ã¥È¡¦¥Ï¥¦¥ó¥É¡¢¥í¥Ã¥È¥ï¥¤¥é¡¼¡¢¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¡¢¥Á¥§¥³¥¹¥í¥Ð¥¥¢¥ó¡¦¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¤¬¤¤¤ë¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥Ö¥ë¥Æ¥ê¥¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥ó¥É¡¢½©ÅÄ¸¤¤ÏÉ½¾ð¤ÎÆ°¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë´î¤Ó¤¬Ë³¤·¤¤°õ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±¸¦µæ¤ò»ØÆ³¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Ô¥µÂç³Ø¤Î¥ô¥§¥í¥Ë¥«¡¦¥Þ¥°¥ê¥¨¥êÇî»Î¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥×¡¼¥É¥ë¤ä¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¤¼ï¤ÏÍ·¤Ó¤ÎÉ½¾ð¤¬Èó¾ï¤Ë¸ØÄ¥¤µ¤ìË¤«¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥Ó¡¼¥°¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¸¤¼ï¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹µ¤¨¤á¤ÇºÇ¾®¸Â¤ÎÉ½¸½¤·¤«¸«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÎã¤¨¤Ð¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤¿»þ¡¢¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¤ÏÂçÀ¼¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë°ìÊý¡¢¥Ó¡¼¥°¥ë¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÄøÅÙ¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¸¤¼ï¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¾ð¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸¤Æ±»Î¤ä¿Í´Ö¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¼êÃÊ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¸¦µæ¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¤È¥×¡¼¥É¥ë¤Ç¡¢Í·¤Ó¤ÎºÝ¤ËÉý¹¤¤´éÌÌ¶Ú¤ò»È¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥°¥ë¤ä¥·¡¼¥º¡¼¤Ê¤É¤Î¸¤¼ï¤Ï¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤â¡¢ÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡ÊÅÁ¤¨Êý¤¬¹µ¤¨¤á¤Ê¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¿ôÀéÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë²ÈÃÜ²½¤ÈÁªÂòÅªÈË¿£¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸¤¤¬´é¤ò»È¤¤¡¢¿Í´Ö¤äÂ¾¤Î¸¤¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëÊýË¡¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤òÃµ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤ÇÈ½ÌÀ¡£ÀìÌç²È¤é¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë´é¤Î¹½Â¤¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¸¤¼ï¤¬¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ËÃíÌÜ¤·¡¢29¤Î¿Íµ¤¸¤¼ï¤«¤é210Æ¬¤Î¸¤¤Î±ÇÁü¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¤È¥×¡¼¥É¥ë¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´éÌÌ¶Ú¤ò»È¤¤¡¢¡Ö¤è¤êË¤«¤Ç¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿Í·¤Ó´é¡ÊPlay Face¡Ë¡×¤ò¸«¤»¤¿¡£¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿Â¾¤Î¸¤¼ï¤Ë¤Ï¥Ð¥»¥Ã¥È¡¦¥Ï¥¦¥ó¥É¡¢¥í¥Ã¥È¥ï¥¤¥é¡¼¡¢¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¡¢¥Á¥§¥³¥¹¥í¥Ð¥¥¢¥ó¡¦¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¤¬¤¤¤ë¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥Ö¥ë¥Æ¥ê¥¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥ó¥É¡¢½©ÅÄ¸¤¤ÏÉ½¾ð¤ÎÆ°¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë´î¤Ó¤¬Ë³¤·¤¤°õ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±¸¦µæ¤ò»ØÆ³¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Ô¥µÂç³Ø¤Î¥ô¥§¥í¥Ë¥«¡¦¥Þ¥°¥ê¥¨¥êÇî»Î¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥×¡¼¥É¥ë¤ä¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¤¼ï¤ÏÍ·¤Ó¤ÎÉ½¾ð¤¬Èó¾ï¤Ë¸ØÄ¥¤µ¤ìË¤«¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥Ó¡¼¥°¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¸¤¼ï¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹µ¤¨¤á¤ÇºÇ¾®¸Â¤ÎÉ½¸½¤·¤«¸«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÎã¤¨¤Ð¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤¿»þ¡¢¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¤ÏÂçÀ¼¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë°ìÊý¡¢¥Ó¡¼¥°¥ë¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÄøÅÙ¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¸¤¼ï¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¾ð¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸¤Æ±»Î¤ä¿Í´Ö¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¼êÃÊ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×