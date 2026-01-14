¥«¥á¥é¤ò¸«¤Æ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡Ä¼«¿È¤¬ÃËÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ÎAV¤ò»£±Æ¤·¤¿²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î¡ÖÁ÷¸¡»Ñ¡×
¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡×
15ºÐ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ò¥Ê¥ó¥Ñ¤·¤ÆAV»£±Æ¤ò¤·¤¿ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
£±·î10Æü¡¢·Ù»ëÄ£°½À¥½ð¤Î¸îÁ÷¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ÃË¤Ï¡¢Î¾¼ê¤Ç´é¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¡¢¼èºà¿Ø¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£¼ê¤Î·ä´Ö¤«¤é¼þ°Ï¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯£··î¾å½Ü¤Î¤³¤È¡£ÃË¤ÏÅìµþ¡¦¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢15ºÐ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ë¸½¶â£´Ëü±ß¤òÅÏ¤·¡¢¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤ä»ùÆ¸Çã½Õ¡¦»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¡Ø¥«¥±¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ù¼ÒÄ¹¤Î°ÀÄÅ¾´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ï²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¤¤¤¿½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¸½¶â£´Ëü±ß¤òÅÏ¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éô²°¤ËÆþ¤ë¤È¡Ø´é¤ÏAI¤Ç²Ã¹©¤¹¤ë¤«¤éÆ°²è¤ò»£¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¡ØÃæ³ØÀ¸¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡Ù¤Ê¤É¤ÈÍ×µá¤·¡¢¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ò£±ËÜ5000±ß¤Ç¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î´é¤¬¼±ÊÌ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Î¤Þ¤ÞÌµÃÇ¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢°ÀÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ø¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª¤Ï»ä¤¬´ÆÆÄ·óÃËÍ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÀÍß¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø18ºÐ¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È°ìÉôÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ÀÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤«¤é¤Ï¡¢À©Éþ¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ä¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷À¤È¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤Î»£±ÆÆ°²è¤¬1700ÅÀ¤Û¤É¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
°ÀÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢°ìºòÇ¯£··î¤«¤é²ÎÉñ´ìÄ®¼þÊÕ¤Ç10Âå¤«¤é20Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÍ¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÀÄÅÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥«¥±¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ù¤Ï¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ©ºî»ö¶È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤Î¼õÂ÷¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢GACKT¡Ê52¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢£±·î£¹Æü¡¢GACKT¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Ê@GACKT¡Ë¤Ç¡¢
¡Ò¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î°ÑÂ÷Àè¸µÌò°÷¤¬¡¢»ö·ï¤òµ¯¤³¤·ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊóÆ»¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡Ó
¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢
¡Ò¶ÈÌ³¤Î²¼ÀÁ¤±¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Ü¥¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤¬¡¢Î¢¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢ÀµÄ¾¡¢¥Ø¥É¤¬½Ð¤ë¡Ó
¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢
¡Ò»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿Åö¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ÊË¡¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤ÊºÛ¤¤ò¶¯¤¯µá¤á¤¿¤¤¡Ó
¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£Íâ10Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥«¥±¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ù¤¬Æ±¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¼Õºá¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÀÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ò¤¹¤Ç¤Ë²ò¸Û¡¦²òÇ¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ÀÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ï¡¢GACKT¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¸·Àµ¤ÊºÛ¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£