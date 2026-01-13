この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が、「【年金いくら？】財産すべて持っていかれた…看護師84歳の年金インタビュー」と題した動画を公開。84歳の女性が、40年勤め上げた看護師時代や熟年離婚、そして夫の自己破産によって全財産を失ったという壮絶な過去を赤裸々に語った。



動画に登場したのは、84歳の女性。21歳から60歳の定年まで約40年間、国立病院に看護師として勤務した元国家公務員であると明かした。子育て中も「姑が子守をしてくれた」ことで、三交代制の夜勤もこなし、フルタイムで働き続けたという。



大きな転機が訪れたのは60歳を過ぎてから。夫との熟年離婚を決意したと語る。離婚を考え始めたのは60歳近くなってからで、当時、夫は選挙活動にのめり込んでいたという。その結果、自己破産に至り、女性は「私の将来の財産も全部、持っていかれた」「貯金も何もかもみんな持っていかれた。退職金まで」と、蓄えのすべてを失った衝撃の事実を告白した。経済的な不安よりも「とにかく別れたいばっかりで、無条件で良いから離婚しようと」いう思いが強く、「年金だけ持って別れた」と当時を振り返った。



現在は娘と二人暮らしで、「世帯主は娘。私が居候」と笑顔を見せる。年金額は月20万円には満たないとしつつも、国民年金のみの友人からは「良いね」と言われると話し、今の生活に「満足しています」「幸せです」と語った。波乱万丈の人生を歩んできたが、「失敗しても自分が思うように生きないと」「その後悔は無い」と語る姿からは、その時々を懸命に生きてきた力強さが感じられた。