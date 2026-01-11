GL突破確定の“ロス世代”U-21日本代表は4人が汗流す…敗退確定カタールとの最終節はターンオーバー可能性
“ロス五輪世代”のU-21日本代表は11日、サウジアラビアのジッダでトレーニングを行った。10日のAFC U23アジアカップ・グループリーグ第2節では2歳上のU-23UAE代表に3-0の勝利。他会場の結果により、2連勝で首位通過が確定した。
UAE戦翌日のトレーニングは、ほとんどの選手が屋内でのリカバリーメニューとなった。練習場に姿を現したのは4人。初戦・シリア戦で相手GKと交錯したことで大事を取って別メニューで調整していた石橋瀬凪(湘南)、今大会でいまだ出場がないDF土屋櫂大(福島)、GK小林将天(FC東京)、GK濱崎知康(明治大)が約1時間ほど汗を流した。
日本は第2節から中2日となる13日の最終節で、すでに敗退が決まっているカタールと対戦する。日本もすでに首位が決まっているなか、決勝トーナメントも見据えてターンオーバーの可能性も大。試合はこれまで午後2時半(日本時間午後8時半)スタートだったが、最終節は午後7時半(日本時間14日午前1時半)開始となる。
■選手
▽GK
1 小林将天(FC東京)
12 濱崎知康(明治大)
23 荒木琉偉(G大阪)
▽DF
16 小泉佳絃(明治大)
5 市原吏音(大宮)
2 梅木怜(今治)
21 関富貫太(桐蔭横浜大/横浜FM)
4 永野修都(藤枝)
3 土屋櫂大(福島)
22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)
15 森壮一朗(名古屋)
▽MF
8 大関友翔(川崎F)
6 小倉幸成(法政大)
7 石渡ネルソン(C大阪)
10 佐藤龍之介(FC東京)
17 嶋本悠大(清水)
14 川合徳孟(磐田)
▽FW
20 古谷柊介(東京国際大)
18 久米遥太(早稲田大)
9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)
11 横山夢樹(C大阪)
19 道脇豊(ベフェレン)
13 石橋瀬凪(湘南)
(取材・文 石川祐介)
