¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¡ºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼£²ÀïÌÜ¤Çà½é¾¡Íøá¤âÈ¿¾Ê¡ÖÍÕ·î¤µ¤ó¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬£±£°Æü¡¢ÍÕ·î¤È¤Î»ÕÄï¥¿¥Ã¥°¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç»Õ¾¢¤ÎÍÕ·î¤ÈÁÈ¤ß¡¢¥³¥°¥Þ¡õ¶â²°¤¢¤ó¤Í¤È·ãÆÍ¡£½øÈ×¡¢¥³¥°¥Þ¤Î¡Ö¥¯¥Þ¡×¥³¡¼¥ë¤È´ÑµÒ¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤òÊü¤Á¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡£µÊ¬²á¤®¤Ë¤ÏÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢»Õ¾¢¤È°ì½ï¤Ë´éÌÌ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤ÏÍÕ·î¤¬¶â²°¤ò¥¯¥í¥¹¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÇÄù¤á¾å¤²¡¢¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¾¡¤Á¤òÃ¥¤Ã¤¿
¡¡ºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼£²ÀïÌÜ¤Ç½é¾¡Íø¤ò¾å¤²¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»Õ¾¢¡¦ÍÕ·î¤«¤é·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤Ç´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡ÖÍÕ·î¤µ¤ó¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç½é¾¡Íø¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤ß¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼«ÎÏ¾¡Íø¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï²ù¤·µ¤¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡ÖÍÕ·î¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¤Ä²ù¤·¤¤ÅÀ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÍÕ·î¤µ¤ó¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤·¤«¤âº£Æü¤Ï¶»¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯Æ»¶ñ¤Þ¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆËÜÅö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁá¤¯ÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍÕ·î¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£Æü¤¬¼«ÎÏ¾¡Íø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¿Þ¤Ë¾è¤é¤º¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤È¡¢ÍÕ·î¤Ë¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¡¢Æ°²è¸«ÊÖ¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤È°¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤ä¤ëµ¤¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£