アメリカ・トランプ大統領の2期目の就任からまもなく1年。アメリカでは去年末、トランプ政権の方針を受け、医療保険制度への補助金の一部が失効しました。保険料が跳ね上がり、市民生活に大きな影響が出ています。

アメリカ・フロリダ州の無料診療所。医療保険に加入していない人を対象にしたこの病院で、いま患者が急増しているといいます。

無料診療所の創設者 シャビール・モーターワラ氏

「患者は少なくとも40％増える見込み。1日あたり45〜50人の患者数になるだろう」

その理由は、医療保険の補助「オバマケア」の失効。

NNN・清田大輝記者

「フロリダ州マイアミの街を歩いていますと、保険代理店の看板にはオバマケアと掲げられています」

オバマケアとは、医療保険料を補助する制度。医療費が高額なアメリカで、保険に加入しやすくするため、オバマ政権が導入しました。

しかし、トランプ大統領はこれまで、政敵であるオバマ氏の名を冠した制度に反対。先月31日、補助金の拡充措置が失効し、今月から保険料が高騰する事態になったのです。

持病を抱えている人は特に深刻です。ハラミロさんは3年前、腎臓病を患い、左手は膨れ上がりました。うつ病など心の病も抱え、複数の薬を服用しています。

ハラミロさん

「私は複数の慢性疾患を抱えていて、医療へのアクセスが不可欠だ。だから医療保険に加入しなければならなかった」

毎月の保険料は日本円でおよそ3万円でしたが、オバマケアの失効で、およそ16万円に跳ね上がるといいます。

ハラミロさん

「不安だし、怖くて、言葉が出てこない。まるで家が燃えているのに、逃げ場がわからない感覚だ」

医療は誰にでも必要なものなのに、政治問題になっていることに胸が痛むと吐露します。

保険代理店には、保険料を問い合わせる人々が。

保険代理店スタッフ

「医療保険に継続加入する場合、税額控除なしで月1000ドルになる」

問い合わせに来た被保険者

「いやいや、それは嫌だ。あまりにも高すぎる」

高額すぎて保険を更新できないといいます。

保険代理店スタッフ

「病気だけど保険料を払えない人たちも、医療保険を解約するだろう」

オバマケアの失効で懸念されるのは、無保険者の急増。無料診療所では、スタッフの増員や、ほかの病院との連携などで増加する患者に対応するといいます。

無料診療所の創設者 シャビール・モーターワラ氏

「オバマケアがなくなれば、すべての人にとって大惨事となる。医療は、お金を払える人だけのものであってはならない。誰もが無料で医療を受けられるべきだ」

議会下院は8日、失効したオバマケアの補助を3年間延長する法案を可決しました。ただ、上院での審議の行方は不透明で、市民生活への影響が長引くことが懸念されます。