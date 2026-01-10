米で医療保険料が高騰、市民から悲鳴 トランプ大統領就任まもなく1年
アメリカ・トランプ大統領の2期目の就任からまもなく1年。アメリカでは去年末、トランプ政権の方針を受け、医療保険制度への補助金の一部が失効しました。保険料が跳ね上がり、市民生活に大きな影響が出ています。
◇
アメリカ・フロリダ州の無料診療所。医療保険に加入していない人を対象にしたこの病院で、いま患者が急増しているといいます。
無料診療所の創設者 シャビール・モーターワラ氏
「患者は少なくとも40％増える見込み。1日あたり45〜50人の患者数になるだろう」
その理由は、医療保険の補助「オバマケア」の失効。
NNN・清田大輝記者
「フロリダ州マイアミの街を歩いていますと、保険代理店の看板にはオバマケアと掲げられています」
オバマケアとは、医療保険料を補助する制度。医療費が高額なアメリカで、保険に加入しやすくするため、オバマ政権が導入しました。
しかし、トランプ大統領はこれまで、政敵であるオバマ氏の名を冠した制度に反対。先月31日、補助金の拡充措置が失効し、今月から保険料が高騰する事態になったのです。
持病を抱えている人は特に深刻です。ハラミロさんは3年前、腎臓病を患い、左手は膨れ上がりました。うつ病など心の病も抱え、複数の薬を服用しています。
ハラミロさん
「私は複数の慢性疾患を抱えていて、医療へのアクセスが不可欠だ。だから医療保険に加入しなければならなかった」
毎月の保険料は日本円でおよそ3万円でしたが、オバマケアの失効で、およそ16万円に跳ね上がるといいます。
ハラミロさん
「不安だし、怖くて、言葉が出てこない。まるで家が燃えているのに、逃げ場がわからない感覚だ」
医療は誰にでも必要なものなのに、政治問題になっていることに胸が痛むと吐露します。
保険代理店には、保険料を問い合わせる人々が。
保険代理店スタッフ
「医療保険に継続加入する場合、税額控除なしで月1000ドルになる」
問い合わせに来た被保険者
「いやいや、それは嫌だ。あまりにも高すぎる」
高額すぎて保険を更新できないといいます。
保険代理店スタッフ
「病気だけど保険料を払えない人たちも、医療保険を解約するだろう」
オバマケアの失効で懸念されるのは、無保険者の急増。無料診療所では、スタッフの増員や、ほかの病院との連携などで増加する患者に対応するといいます。
無料診療所の創設者 シャビール・モーターワラ氏
「オバマケアがなくなれば、すべての人にとって大惨事となる。医療は、お金を払える人だけのものであってはならない。誰もが無料で医療を受けられるべきだ」