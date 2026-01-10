圧倒的チョコ感！ローソン「ご当地！中国・四国うまいもん祭」チョコにおぼれた大きなメロンパン(蒜山ジャージー牛乳使用)
ローソンは、2026年1月13日（火）より、中国・四国地区にて「ご当地！中国・四国うまいもん祭」を開催します。
岡山県の蒜山（ひるぜん）ジャージー牛乳を使用した、チョコづくしのメロンパンが登場します。
ローソン「ご当地！中国・四国うまいもん祭」チョコにおぼれた大きなメロンパン(蒜山ジャージー牛乳使用)
発売日：2026年1月13日(火)
価格：265円(税込)
大きなメロンパン全体をチョコでコーティング。
さらに、中にはチョコチップとチョコホイップクリームをサンドし、外も中もチョコづくしの仕立てとなっています。
パン生地には、岡山県の蒜山ジャージー牛乳が使用されており、リッチな味わいを楽しめます。
ローソン「チョコにおぼれた大きなメロンパン(蒜山ジャージー牛乳使用)」の紹介でした。
