£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡¡ÂáÊá¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸à£Á£ÖÃËá¤Ï¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î¸µÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¡ª Àõ¤¯¤Ê¤¤´Ø·¸À
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡Ê£µ£²¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ê£Æ£Ã¡Ë±¿±Ä²ñ¼ÒÂåÉ½¤À¤Ã¤¿ÃË¤¬½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Î£Á£Ö»£±ÆÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤¬²áµî¤Ë£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË¤Ï¡¢£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Î£Æ£Ã±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥«¥±¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×ÂåÉ½¤À¤Ã¤¿°ÀÄÅ¾´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£±¡Ë¡£ºòÇ¯£··î¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬£±£¶ºÐÌ¤Ëþ¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é£´Ëü±ß¤òÅÏ¤·¤Æ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¡¢£Á£Ö¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤µ¤º£µ£°£°£°±ß¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£º£·î£·Æü¤ËÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤ä£Á£Ö½Ð±éÈï³²ËÉ»ß¡¦µßºÑË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¾¯Ç¯°éÀ®²Ý¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬£¹Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö£Á£Ö¤Ç¤Ï»ä¤¬´ÆÆÄ·óÃËÍ¥¤À¤Ã¤¿¡£ÀÍß¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¡£¤¿¤À¡¢½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£±£¸ºÐ¤È¤ÎÇ§¼±¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é£±£°¡Á£²£°Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤Î¤ï¤¤¤»¤ÄÆ°²è¤¬£±£·£°£°ÅÀ¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ºòÇ¯£±Ç¯´Ö¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÌó£±£°£°£°Ëü±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï£¹Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¶ÈÌ³¤Î²¼ÀÁ¤±¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Ü¥¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤¬¡¢Î¢¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢ÀµÄ¾¡¢¥Ø¥É¤¬½Ð¤ë¡×¤ÈÄËÎõ¤ËÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤È°ÀÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î´Ø·¸¤Ï¿¼¤¤¡£»Å»ö¾å¤Ç£±£°Ç¯Ä¶¡¢ÃÇÂ³Åª¤ËÉÕ¤¹ç¤¤¡¢ÆÃ¤Ë£²£°£±£³¡Á£±£¶Ç¯¤Ë¤ÏÅö¿Í¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï²Î¼ê¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢»þ¤ËÁûÆ°¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÉ¬»à¤Ë¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿¡££Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤ò¤«¤¿¤ëÍÎÁ¥Ö¥í¥°¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÝ¤âÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¶Ç¯£¶·î¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤ò¼Ç¤¡£Íâ£··î¡¢»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤·¡¢Æ±·î¤«¤éÉñÂæ´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ç¶ÈÌ³¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Åö³º¤Î»öÌ³½ê¤Ï£±£¸Ç¯¡¢ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥«¥±¥ë¥¨¥ó¥¿¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï£²£°Ç¯ÀßÎ©¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥«¥±¥ë¥¨¥ó¥¿¤ÇÂåÉ½¤ò£²£³Ç¯¤ËÂàÇ¤¤·¡¢Íâ£²£´Ç¯¤ËºÆ¤Ó½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤¬º£Ç¯£·¡Á£¸·î¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¤Ê¤É£¸ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥«¥±¥ë¥¨¥ó¥¿¤Ï¡ÖÀ©ºî¶¨ÎÏ¡×¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¥«¥±¥ë¥¨¥ó¥¿¤Ï£¹Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÍÆµ¿¼Ô¤ò¡Ö´û¤Ë²ò¸Û¡¦²òÇ¤¡×¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£Æ±¼Ò¤Ë²ò¸Û¡¢²òÇ¤´üÆü¤ò¼èºà¤·¤¿¤¬¡¢£¹Æü»þÅÀ¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£¹Æü¡¢·Ù»ëÄ£°½À¥½ð¤«¤éÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¨¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ç´é¤ÏÎ¾¼ê¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ±£¤·¤¿¡£¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ï£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¼ÒÄ¹»þÂå¤«¤é¤Ç¡¢¥³¥ï¥â¥Æ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Êª¹ø¤Ï½À¤é¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡»¡»¡ÊÍÌ¾¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼ÂÌ¾¡Ë¤Î²Î¤òºî¶Ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë£²ÅÙ¡¢ÅÅÏÃ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±þÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£