歌手・GACKT（52）が18日、都内でカメラのいらないテレビ電話サービス「POPOPO」の発表会に出席した。スマートフォン用のアプリで、電話のように会話をするだけで、自動的に映像を作ることができることが特徴。通話中はバーチャルの世界で自分の分身（3Dアバター）が音声データに合わせて笑ったり、頷いたり表情が変化。カメラカットも自動で変わっていく。最大30人が同時に利用可能だ。GACKTは、映画監督の庵野秀明氏（65）