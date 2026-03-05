ミュージシャンのGACKTさんが2026年3月5日にXを更新。ミラノ・コルティナ冬季五輪でフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来選手と木原龍一選手に、所属先がそれぞれ2000万円の報奨金を贈ったことについて言及した。「人生を賭けた代償を考えればこれ、安すぎないか？」GACKTさんはXで、2人に2000万円の報奨金が贈られたニュースを引用。自身のスタッフが「すごーい！2000万！」と驚いていたこと