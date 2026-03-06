ミュージシャンのGACKT（写真）が3月5日に自身のXで展開した《この金額は低すぎないか？》という持論が物議を醸している。《低すぎる》というのは、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで日本人選手として初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）＆木原龍一（33）ペアの報償金のこと。りくりゅうペアは今後について明言避け…“フィギュアの顔”不在&極薄選手層でやめるにやめられない？りくりゅ