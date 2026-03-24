歌手・GACKT（52）が24日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「GACKTの衝動買い〜何で、これ買ったんだろう」というタイトルで動画をアップした。段ボールを開封するGACKTだったが、スタッフから「何が入ってるか分かってないですよね?」と聞かれると「分かんない」とうなずく。そして出てきたのは、ツボ押しマットだった。全体にプラスチック製の突起が並んでおり、少し触れただけでGACKTは「痛っ!」と絶叫。裸足で踏ん