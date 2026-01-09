

ファジアーノ岡山新体制発表会 岡山・北区柳町

サッカー・J1ファジアーノ岡山が9日、新体制発表会を開き、新加入選手らが今シーズンの躍進を誓いました。

（ファジアーノ岡山／森井 悠 社長）

「J1定着というのは1年で成し得られるものではない。J1定着への基盤を固める年にしたい」

岡山市で開かれたファジアーノ岡山の新体制発表会です。初挑戦のJ1を終えて、チームは今シーズン、J1・J2などで結果を残してきた20代前半の若手選手らを中心に8人を補強しました。

注目は、世代別日本代表で10番も背負った攻撃的ミッドフィールダー、西川潤選手（23）です。

（セレッソ大阪から新加入 MF／66 西川潤選手［23］）

「完全移籍で覚悟を持って来ました、岡山の地でしっかり活躍できるように頑張ります」

昨シーズン、20チーム中18位タイと苦しんだ得点力アップへ。新加入唯一のフォワード、河野孝汰選手は闘志を燃やしていました。

（レノファ山口から新加入 FW／40 河野孝汰選手［22］）

「日本代表になりたいし、世界を代表するようなフォワードになっていきたいっていう自分の思いはぶれなかった。皆さんに勝利につながるゴールをたくさん届けられるように頑張りたい」

Jリーグの秋春制への移行に伴い、新シーズンは約半年間、通常と異なる昇降格のないリーグ戦となります。チームは、就任5年目を迎えた木山隆之監督のもと、特別なシーズンに挑みます。

（ファジアーノ岡山 就任5年目／木山隆之 監督）

「決してこの半年のリーグはトライアルでも何でもなく、チャレンジにチャレンジを重ねて、1つでも上の順位を目指して頑張っていきたい」