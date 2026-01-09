元AKB48の篠田麻里子（39）が1月7日にインスタグラムのストーリーズに静止画を投稿。ファンの間で密かに話題を集めている。

画像は、パーティー会場のような場所でテーブルの上の皿を撮影したもの。皿には桃まんじゅうが盛り付けられているほか、「結婚おめでとう じゅりなちゃん たつのりさん」の文字がブルーベリーソースであしらわれている。週刊誌芸能記者はこう言う。

「お察しの通り、同日に結婚を発表した松井珠理奈さん（28）と『BOYS AND MEN』の辻本達規さん（34）の結婚を祝うメッセージです。篠田さんはAKB時代には松井さんの姉貴分で、松井さんが懐いていたことでファンの間では有名でした。結婚パーティーに招かれた際の様子をインスタに投稿したのでしょう」

姉貴分であるがゆえに晴れの席に招待された、ということなら、さぞかし誇らしかっただろうが、「その一方で、この年末年始、篠田さんは招かれるべきところに招かれていませんでした」と話すのはスポーツ紙芸能デスクだ。

「2025年大みそかのNHK紅白歌合戦ですよ。AKB48がOGも加わって6年ぶりに出演したことが話題を呼びましたが、その中に篠田さんはいませんでした。OGとして出演していたのは、前田敦子さんら初代『神7』のメンバー5人を加えた8人。篠田さんは初代『神7』に入っていながら出場ならずということで、視聴者からは《2023年の泥沼離婚劇が影響したのでは？》といった指摘が相次いでいました」

一応、篠田は紅白が放送されていた時間帯に、裏番組の「ザワつく！ 大晦日」の（テレビ朝日系）のドラマに出演していたが、「サプライズ出演ということもあり、ほとんど話題になっていませんでした」（前出のスポーツ紙芸能デスク）。自らがまいた種とはいえ、年末年始は何ともお寒い状況だったようで……まあ、妹分の結婚を祝えたことで、寒さもいくらかは和らいだ？

