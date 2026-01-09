ラグビー元日本代表で、5日に今季限りでの引退を発表した東京SGのSH流大が8日、都内で会見に臨んだ。

2度目のW杯出場となった23年大会後から引退を考え始め「やろうと思えばまだ全然できる」と衰えは感じていない中での決断。加入から11年間、東京SG一筋で絶大な人気を誇る33歳は「僕の発言の影響力が大きいので、新たにチームを引っ張る選手が出てきてほしい。リーダーシップを取る機会をつくりたい」と引退理由を明かした。10日の神戸戦（味スタ）には先発予定。「最後にもう一度優勝したい」と有終の美を誓った。

同じく今季限りで引退する元日本代表で34歳のCTB中村亮土も会見に出席。「日本開催のW杯が僕のハイライト」と思い出を振り返った。

《日和佐「寂しい」》神戸SH日和佐がかつてのチームメート2人の引退を惜しんだ。10〜18年のサントリー在籍時、流、中村と一緒にプレー。「やっぱり寂しいですね」と視線を落とした。流とは同ポジションを争い、中村とはプライベートで一緒に遊んだ仲。「自分からやめる、と言えるほどの選手はなかなかいないので」と功績を称え、「僕は必要ないと言われるまでやりますよ」と38歳の闘志をかき立てた。次節10日の東京SG戦はリザーブで出番をうかがう。