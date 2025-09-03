語り継がれる日本ラグビーの「レガシー」たち【第26回】小野晃征（クライストチャーチ高→福岡サニックス→サントリー→宗像サニックス）ラグビーの魅力に一度でもハマると、もう抜け出せない。憧れたラガーマンのプレーは、ずっと鮮明に覚えている。だから、ファンは皆、語り継ぎたくなる。連載26回目は、身長170cmの司令塔SO小野晃征（おの・こうせい）を取り上げる。2015年ラグビーワールドカップで日本が南アフリカを撃破