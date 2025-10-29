野菜嫌いで好きなものばかりを食べる子供に、野菜を食べてもらうにはどうしたらいいのか。お茶の水女子大学特任教授の宮里暁美さんは「無理に食べさせようとすることはやめたほうがいい。成長すると食べることもあるので、深刻に受け止めないことが大切だ。ただ、野菜を食べてみようと興味を持ってもらう工夫はいくつかある」という。自身も3歳の息子を育てる、ノンフィクションライターの山川徹さんが聞いた――。撮影＝プレジデ