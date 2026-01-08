Mrs. GREEN APPLE（ミセス・グリーン・アップル）といえば、ボーカルの大森元貴（29）、キーボードの藤澤涼架（32）、そしてギターの若井滉斗（29）の3人組バンドで「令和の国民的バンド」と呼ばれるほどの人気を博し、2025年紅白歌合戦で大トリを飾った。「ダーリン」で史上初の3年連続「日本レコード大賞」大賞受賞、国内ストリーミング総再生100億回達成など“史上初”の記録を挙げればキリがない。

【画像】センターの大森はピンクのセットアップ姿で…女性メンバーも含めた5人組だったミセス「フェーズ1」の姿



Mrs. GREEN APPLE（オフィシャルサイトより）

親密だった人気若手アイドルとの関係を“匂わせ”？

そんなミセスを代表する“人気楽曲”に大森と親密だった女性を想起させるワードが入っているというのだ。

「この曲は、大森さんがかつて親密だった人気若手アイドルA子との関係を匂わせています」（A子の友人）

大森の所属事務所に尋ねると、アイドルとの関係については「仲良くさせていただいていた」として詳細を説明。歌詞については「大森の楽曲制作ポリシーとして、特定の人物だけを断定して書くことは断固いたしません」と回答した。

1月7日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および1月8日（木）発売の「週刊文春」では、友人が証言する歌詞に登場するA子の詳細、「週刊文春」が目撃したA子の実家マンションを訪れる様子だけでなく、ミセスが紅白の大トリを飾るまでの裏話を詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月15日号）