4月5日、大森元貴が率いるMrs. GREEN APPLEは、ファンクラブ10周年記念イベント『PMGA SUMMIT about PHASE-3』を都内で開催。そのファンクラブイベントの後半、大森が自らの口で、異例の発表を始めた。【写真】ミセスメンバーとの密会をキャッチされた人気ガールズグループのメンバー異例の“戦略発表”「大森さんはステージに立つと、スクリーンを背にして、“プレゼンター”として登壇。2029年までの中長期ライブ構想のプレゼ