◆朝ドラ『風、薫る』ミセスの主題歌は「最適解」見上愛、上坂樹里のダブル主演で話題のNHKの朝ドラ『風、薫る』。文明開化の明治時代に、当時はまだ馴染みのなかったナースとして生きる女性の奮闘ぶりを描いています。そんなヒロインたちの背中を押す主題歌が、Mrs. GREEN APPLEが歌う「風と町」です。＜私は奇跡の愛で生まれて思い返す大切な日々を風はただ知っている＞、＜風が唄うこの町で私は確かな強さを学んで＞