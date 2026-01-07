食楽web

2006年6月に開業した沖縄本島に佇むラグジュアリーホテル『オリエンタルヒルズ沖縄』を訪れました。那覇空港からタクシーで約40分、広大な自然に囲まれた敷地内には、まるで隠れ家のような静けさが流れていました。

『オリエンタルヒルズ沖縄』

2万㎡という広大な敷地に点在するのは、わずか14棟のスイートヴィラだけ。「幸せなプライベート」というコンセプトのもと、必要なときにそっと寄り添ってくれるパーソナルサービスと、自然に包まれた完全なプライベート空間が、滞在そのものを特別な体験へと変えてくれます。

とくに気に入ったのが、朝食の時間です。客室でゆったりといただけるのが、大きな魅力で、和食と洋食から選べるので、今回は和食の御膳をお願いしました。

［食楽web］

朝の時間に合わせて、スタッフの方が客室へ。テーブルと椅子を丁寧にセッティングし、彩り豊かな御膳を運んでくださいます。御膳にはゴーヤなど沖縄らしい食材を使ったおかずを中心に、煮物やお豆腐など、身体にやさしい品々が並んでいました。

沖縄らしさを感じる食材の中にも旅先でありながら、どこか日常に戻るような安心感のある味わいでした。

日差しが気にならない方は、テラスのプールサイドで朝食を楽しむのもおすすめですよ！

心地よい風を感じながらいただく一膳は、格別でした。観光を詰め込む旅とは違う、「何もしない贅沢」を味わえる滞在となりました。

●SHOP INFO

オリエンタルヒルズ沖縄

住：沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣79-1

https://or-okinawa.com/