ÃæµïÀµ¹»á£´£°£°Æü¤Ö¤êàÆùÀ¼á¤ÎÉñÂæÎ¢¡¡»Å»ö¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤¿Îø¿Í£Í¤µ¤ó
¡¡Ìó£´£°£°Æü¤Ö¤ê¤ËÆùÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹»á¡Ê£µ£³¡Ë¤Îà³Ð¸çá¤È¤Ï¡½¡½¡££¶ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤ÎÆÈÀêÄ¾·â¤Ç¤Ï·ÝÇ½³¦Éüµ¢Àâ¤òÈÝÄê¤·¡¢¤µ¤é¤Ë£±£µÇ¯Íè¤ÎÎø¿Í¤È¤µ¤ì¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¿¶ÉÕ»Õ¤Î£Í¤µ¤ó¤È¤ÎÇã¤¤Êª¥Ç¡¼¥È»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡££²¿Í¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£Í¤µ¤ó¤Îà¸¥¿È¤Ö¤êá¤¬¡¢Ãæµï»á¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãæµï»á¤ÏºòÇ¯£±·î¡¢½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡£°ìÉô¤ÇÉüµ¢Àâ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£²·î²¼½Ü¤Ë½÷À¥»¥Ö¥ó¤ÎÄ¾·â¤ËÂÐ¤·¡¢Éüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ÝÇ½³¦°úÂà¤«¤éÌó£´£°£°Æü¤Ö¤ê¤ÎàÆùÀ¼á¡£¤µ¤é¤Ë¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤ÏÄ¾·â¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÎø¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤ë£Í¤µ¤ó¤È¤ÎÇã¤¤Êª¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡£²¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï£²£°£±£°Ç¯¤´¤í¤Ç¡¢£Í¤µ¤ó¤Ï£Ó£Í£Á£Ð¤¬¶Ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò³Ð¤¨¤ëºÝ¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂåÌò¤È¤·¤ÆÍÙ¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿£±£·Ç¯»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸òºÝ´ü´Ö¤Ï£¶Ç¯¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌÀ¤ë¤¯¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ëÀ³Ê¡£°ìÊý¤Ç»Å»ö¤È¤Ê¤ë¤È°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤ò¤»¤º¡¢¸·¤·¤¯»ØÆ³¤¹¤ë¡£ÎÁÍý¾å¼ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¸òºÝ¤äÇË¶ÉÊóÆ»¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢£Í¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤¿¤ê¡¢È±·Á¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæµï¤µ¤ó¤È¤ÏàÉ×ÉØÆ±Á³á¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÃç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£Í¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÍÌÜ¤òÈò¤±¤Æ¼«Âð¤Ë¤³¤â¤ëÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæµï»á¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤âàËÜ¶Èá¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£Í¤µ¤ó¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢£Ó£Í£Á£Ð¤ä£Á£Ë£Â£´£¸¤éÂ¿¤¯¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¡£ÆÃ¤Ë£Á£Ë£Â£´£¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¡£·ÝÇ½³¦¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤â¹¤¯¡¢»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¥¿È¤Ö¤ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Ï¡¢ØÞØ¬¤·¤¿Ãæµï¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÃÎ¿Í¡Ë
¡¡Ãæµï»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¡¢£Í¤µ¤ó¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£Î¢ÀÚ¤ê¹Ô°Ù¤ÈÂª¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ãæµï»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬²¼¤·¤¿¡ÖÀË½ÎÏ¡×Ç§Äê¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ãæµï»á¤ÏÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¸Â¦¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö£Í¤µ¤ó¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¡ØÀË½ÎÏ¡ÙÇ§Äê¤òÅ±²ó¤·¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡£À¤´Ö¤«¤éÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤è¤¦¤È¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î³Ð¸ç¤¬Ãæµï¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡½µ´©»ï¤ÎÄ¾·â¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢£Í¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£