IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【超軽量】モバイルノートの本命製品「dynabook G8」をレビューします。コンパクトで849gはすごいですよ。」と題した動画を公開。dynabookの最新超軽量モバイルノート「dynabook G8」を取り上げ、その実力を検証した。

動画で戸田氏は、まず本体の軽さに注目。実測で830gという数値を提示し、「めっちゃ軽いですよ」「手に持っても『うわ、軽いな』って感じる」とその驚きを語った。また、デザイン面では従来のdynabookのイメージを覆す新色「セレストブルー」を高く評価。かな表記のない日本語キーボードと相まって、「すっきりしていてかっこいい」と述べた。

本製品の特筆すべき点は、単なる軽さにとどまらない堅牢性と拡張性の両立である。アメリカ国防総省制定のMIL規格に準拠した耐久試験をクリアしており、軽量ながら安心して持ち運べるタフさを実現している。戸田氏は、軽量化のためにボディに多少のたわみがあるとしつつも、それが衝撃を吸収する設計思想に繋がっていると解説。自身が同系統のモデルを長年使用しても故障知らずであるという実体験を交え、その信頼性に太鼓判を押した。

さらに、拡張性の高さも大きな魅力だ。薄型軽量ボディにもかかわらず、左右に合計2基ずつのUSB Type-AとType-C（USB4対応）ポート、HDMI、有線LANポート、microSDカードスロットまで完備。特に有線LANポートを搭載している点について、ビジネスシーンでの実用性の高さを強調した。

戸田氏は、CPU性能やバッテリー駆動時間もビジネス用途には十分であると評価。総括として、dynabook G8は軽さを最優先しながらも、日々の業務で求められる頑丈さやインターフェースの豊富さを一切妥協していないモデルだと結論付けた。頻繁にPCを持ち運ぶビジネスパーソンや学生にとって、非常にバランスの取れた一台と言えるだろう。

