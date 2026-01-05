¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡×»ëÄ°Î¨¡¡ÉüÏ©¤¬Ê¿¶Ñ30¡¦2¡ó¡¡½Ö´ÖºÇ¹â34¡¦7¡ó¡¡ÀÄ³ØÂç¤¬»Ë¾å½é2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢ÇÆ
¡¡Ç¯»Ï¹±Îã¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÂè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤Ï2Æü¤Î±ýÏ©¤¬28¡¦5¡ó¡¢3Æü¤ÎÉüÏ©¤¬30¡¦2¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬5Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
ËèÊ¬ºÇ¹âÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï3ÆüÉüÏ©¤Î34¡¦7¡ó¤Ç¡¢¸áÁ°9»þ1Ê¬¡¢¾®ÅÄ¸¶Ãæ·Ñ½ê¤Ç6¶è¤òÁö¤Ã¤¿¶ðÂç¡¦°ËÆ£ÁóÍ£¤¬56Ê¬50ÉÃ¤Î²÷Áö¡Ê¶è´Ö2°Ì¡Ë¤Ç6°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¤·¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£2Æü¤Î±ýÏ©¤Ï33¡¦7¡ó¤Ç¸á¸å1»þ13¡Á14Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢2Æü¤Î±ýÏ©¤¬27¡¦9¡ó¡¢3Æü¤ÎÉüÏ©¤¬28.8¡ó¤Ç¡¢±ýÉü¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬28¡¦4¡ó¡£±ýÏ©¤ÏÎòÂå9°Ì¥¿¥¤¡¢ÉüÏ©¤ÏÎòÂå10°Ì¥¿¥¤¡¢±ýÉü¤ÏÎòÂå8°Ì¤Î¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï±ýÏ©Í¥¾¡¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤¬¡¢ÉüÏ©¤â5»þ´Ö19Ê¬26ÉÃ¤ÇÀ©¤·¡¢½¾Íè¤ÎÂç²ñµÏ¿¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë10»þ´Ö37Ê¬34ÉÃ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³9ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£±ýÏ©¤Ï5°Ì¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¤¿»³¾å¤ê5¶è¤Ç¹õÅÄÄ«Æü¼ç¾¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¶è´ÖµÏ¿¤ò1Ê¬55ÉÃ¤âÂçÉý¹¹¿·¤¹¤ë1»þ´Ö7Ê¬16ÉÃ¤Î°Û¼¡¸µ¤ÎÎÏÁö¤ò¸«¤»¡¢¥È¥Ã¥×¤È3Ê¬24ÉÃº¹¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£±ýÏ©¡¢ÉüÏ©¤È¤âÂç²ñ¿·µÏ¿¤Î²÷Áö¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹ç3Ï¢ÇÆ¤ÏÂç²ñ»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡£¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÎòÂåÃ±ÆÈºÇÂ¿¤Î9ÅÙÌÜ¤Î±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£